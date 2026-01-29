Ajit Pawar: जिल्हा बॅंकेचा हरपला आधारवड

सातारा

अजित पवार: जिल्हा बॅंकेच्या शेतकऱ्यांचा आधारवड हरपला
सकाळ वृत्तसेवा
शेतकऱ्यांची बॅंक असलेल्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेशी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घट्ट नाळ होती. बॅंकेशी संबंधित कोणतेही निर्णय घेताना ते शेतकऱ्यांच्या हिताकडे अधिक लक्ष देत असत.

- राजेंद्र सरकाळे, सीईओ, जिल्हा बँक

