Mhaswad Politics: ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी असतात : उपमुख्यमंत्री अजित पवार; म्हसवडमधील प्रचारसभेत विराेधकांवर सडकून टीका

म्हसवड : ज्या गावच्या बोरी, त्याच गावच्या बाभळी असतात, हे लक्षात ठेवावे. सामान्य जनतेला त्रास देऊ नका. म्हसवड पालिका निवडणुकीतील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार असलेले सिद्धनाथ नागरिक आघाडीच्या पाठीशी मी आहे हे ध्यानात घ्यावे. या आघाडीला पालिका निवडणुकीत साथ द्या, म्हसवड शहर आदर्शवत बनवतो, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केले..माेठी बातमी ! 'शहाजी पाटील यांच्या कार्यालयासह चार ठिकाणी धाडी'; सांगोल्यात उडाली खळबळ; रात्री उशिरापर्यंत तपासणी.म्हसवड पालिका निवडणुकीतील सिद्धनाथ नागरिक आघाडीच्या प्रचारार्थ सोमवारी (ता. १) आयोजित जाहीर सभेत ते बोलत होते. या वेळी माजी मंत्री महादेव जानकर, आमदार उत्तमराव जानकर, प्रभाकर देशमुख, जिल्हा बँकेचे उपाध्यक्ष अनिल देसाई, अभयसिंह जगताप, प्रा. कविता म्हेत्रे, नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवार भुवनेश्वरी राजेमाने यांसह सर्व सदस्यपदाचे उमेदवार उपस्थित होते..श्री. पवार म्हणाले, ''आता पालिकेची सत्ता जर या आघाडीच्या ताब्यात दिली, तर जसा बारामतीचा विकास झाला आहे, तसा विकास म्हसवडचा करून दाखवतो. मी जे बोलतो ते करून दाखवतो हा शब्द आहे. समोरच्या पार्टीतच गत निवडणुकीत सत्तेवर आलेल्या परिवर्तन पॅनेलमधील अनेक जण आहेत, म्हणजे या चोराच्याच उलट्या बोंबा सुरू आहेत. सत्तेची मस्ती कोणीही दाखवू नये, सत्तेचा ताम्रपट कोणी घेऊन आलेले नाही. तेव्हा कोणीही सामान्य जनतेला दमदाटी व त्रास देऊ नये, दमदाटी करणाऱ्यांना सामान्य जनता कधीच जवळ करीत नाही.''.महादेव जानकर म्हणाले, ''दहशतमुक्त व धुळमुक्त म्हसवड शहर करण्यासाठी सिद्धनाथ नागरिक आघाडीच्या पाठीशी राहा. पोलिसांनी कोणाच्या सांगण्यावरून सामान्यांना त्रास देऊ नये. मटका, दारूवाल्यांना आम्ही उमेदवारी दिली नाही. सत्तेला लाथ मारणारा हा जानकर आहे. पक्ष, दल बदलूंना आता बदलण्याची वेळ आली आहे.''.आमदार उत्तम जानकर म्हणाले, ''म्हसवडकरांना शहराचे नेतृत्व बदलायच आहे, नवा इतिहास घडवायचा आहे. २० वर्षे आपण सत्तेत आहात, तर मग म्हसवड शहरात कोणता विकास केला याचा हिशोब द्यावा. विरोध करणाऱ्याला तुरुंगात टाकले जातेय. म्हसवड- दहिवडीच्या मधोमध उपमुख्यमंत्र्यांनी तुरुंग बांधावा, कारण येथील लोकप्रतिनिधी प्रत्येकावर खोट्या केसेस टाकतायत.''.संतापजनक घटना ! 'मंगळवेढ्यात बहिणींसमोर अश्लील कृत्य'; चौघांविरुद्ध गुन्हा, दाेघीजण घराच्या मागे गेल्या अन्...प्रभाकर देशमुख, अनिल देसाई, अभयसिंह जगताप, प्रा. कविता म्हेत्रे यांची भाषणे झाली. या वेळी मनोज पोळ, ॲड. पृथ्वीराज राजेमाने, तेजसिंह राजेमाने, किशोर सोनवणे, दिलीप तुपे, बाळासाहेब माने, बबनदादा वीरकर आदी उपस्थित होते.