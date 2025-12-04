Satara District President:'राष्ट्रवादी'च्या सातारा जिल्हा जिल्हाध्यक्षपदी बाळासाहेब पाटील; पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

सातारा : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. सुनील माने यांच्या राजीनाम्यामुळे जिल्हाध्यक्षपद गेली महिनाभर हे पद रिक्त होते. श्री. पाटील यांच्या निवडीमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे. .Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .माजी मंत्री पाटील यांना संघटनात्मक कामाचा प्रदीर्घ अनुभव असून, कऱ्हाड उत्तर मतदारसंघाचे त्यांनी गेली २५ वर्षे नेतृत्व केले आहे. ते पाच वेळा आमदार आणि महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये त्यांनी सहकारमंत्रिपद भूषविले होते. त्यांच्या या अनुभवाचा फायदा जिल्ह्यातील पक्षवाढीस होण्यासाठी खासदार शरद पवार, प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, माजी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, आमदार रोहित पवार यांनी त्यांच्या खांद्यावर जबाबदारी दिली आहे. .या निवडीमुळे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष जिल्ह्यात मजबूत होणार असून, त्यांच्या अनुभवाचा उपयोग संघटनात्मक बांधणीसाठी होणार आहे. आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुकीत श्री. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पक्ष सक्षमतेने वाटचाल करेल, असा विश्वास आमदार शशिकांत शिंदे यांनी व्यक्त केला..या निवडीबद्दल पाटील यांचे खासदार शरद पवार, शशिकांत शिंदे, खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार जयंत पाटील, आमदार रोहित पवार, जितेंद्र आव्हाड, महिला प्रदेशाध्यक्षा रोहिणी खडसे आदींनी अभिनंदन केले आहे..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्..राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या स्थापनेपासून पक्षासोबत काम करत आहे. पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्या मार्गदर्शनाखाली आजपर्यंतची वाटचाल सुरू आहे. ज्येष्ठ नेते पवार व पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी जिल्हाध्यक्षपदाची जबाबदारी देत टाकलेला विश्वास सार्थ ठरवेन. जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे संघटन वाढवून बळकटी देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. राजकारणात सध्या संक्रमण काळ सुरू असून, पक्षाला जिल्ह्यात गतवैभव प्राप्त करून देण्यासाठी प्रयत्नशील राहू.- बाळासाहेब पाटील, जिल्हाध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.