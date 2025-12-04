सातारा

Satara District President:'राष्ट्रवादी'च्या सातारा जिल्हा जिल्हाध्यक्षपदी बाळासाहेब पाटील; पक्षाच्या कार्यकर्त्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण

Satara political update: बाळासाहेब पाटील यांचा कार्यकर्त्यांमध्ये चांगला जनसंपर्क आणि संघटन कौशल्य म्हणून ओळख आहे. त्यांच्यामुळे जिल्ह्यातील पक्ष संघटना आणखी सक्षम होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. नियुक्तीची अधिकृत घोषणा होताच विविध तालुक्यांतील पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांनी अभिनंदनाचा वर्षाव केला.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या जिल्हाध्यक्षपदी माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांची निवड करण्यात आली आहे. सुनील माने यांच्या राजीनाम्यामुळे जिल्हाध्यक्षपद गेली महिनाभर हे पद रिक्त होते. श्री. पाटील यांच्या निवडीमुळे पक्षाच्या कार्यकर्त्यांतून समाधान व्यक्त होत आहे.

