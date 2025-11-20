सातारा

MP Nitin Patil: स्थानिक परिस्थिती पाहून युती : खासदार नितीन पाटील; रामराजेंबाबत माेठं वक्तव्य, नेमकं काय म्हणाले..

local political dynamics: रामराजे नाईक-निंबाळकर यांच्याबाबतही त्यांनी थेट भाष्य करत, त्यांच्या भूमिकेचा आणि प्रभावाचा विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. साताऱ्यातील सत्ता समीकरणांवर पाटील यांच्या वक्तव्याचा परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय जाणकार व्यक्त करीत आहेत.
पिंपोडे बुद्रुक : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या कार्यकर्त्यांसाठी असतात. त्यासाठी स्थानिक पातळीवरील परिस्थिती आणि कार्यकर्त्यांचा कल पाहून निवडून येण्याची क्षमता असलेल्या उमेदवाराला प्राधान्य दिले जाईल. या निवडणुका राष्ट्रवादी काँग्रेस समविचारी पक्षांशी युती करून लढवेल, असे मत खासदार नितीन पाटील यांनी व्यक्त केले.

