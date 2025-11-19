सातारा : बेकायदेशीरपणे पिस्तूल बाळगणाऱ्या तिघांवर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल व दुचाकी असा सुमारे एक लाख २० हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे..Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...राज धनाजी घाडगे (रा. अंबवडे, ता. कोरेगाव) व ओमकार सोमनाथ साखरे (रा. मेढा, ता. जावळी) व गणेश विष्णुदास धनावडे (रा. करंज, ता. जावळी) अशी गुन्हा दाखल झालेल्यांची नावे आहेत. निवडणूक आचारसंहितेच्या कालावधीत बेकायदेशीर शस्त्र बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे सूचना पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी यांनी पोलिसांना दिले आहेत. .त्यानुसार तालुका पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक नीलेश तांबे यांनी गुन्हे प्रकटीकरण पथकाला शोध मोहीम राबविण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार तालुका पोलिस शोध घेत होते. या दरम्यान निरीक्षक तांबे यांना वाढे फाटा येथे एका युवकाकडे बेकायदेशीर पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी पथकाला तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पथकाने वाढे फाटा परिसरात शोध घेतला. त्या वेळी राजकडे पिस्तूल आढळून आली..चौकशीमध्ये त्याने ओमकारचे नाव घेतले. त्यानंतर तालुका पोलिसांनी त्याला गाठले. चौकशीमध्ये हे पिस्तूल गणेशकडून घेतल्याचे त्याने सांगितले. पोलिसांनी गणेशला अंगझडतीमध्ये त्याच्याकडेही एक पिस्तूल आढळून आले. पोलिसांनी या दोन पिस्तुलासह दुचाकीही हस्तगत केली आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...\rनिरीक्षक तांबे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक विनोद नेवसे, उपनिरीक्षक सोनू शिंदे, हवालदार दादा स्वामी, मनोज गायकवाड, पंकज ढाणे, राजू शिखरे, प्रदीप मोहिते, मालोजी चव्हाण, संदीप आवळे, सतीश बाबर, प्रवीण वायदंडे व सुनील भोसले हे या कारवाईत सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.