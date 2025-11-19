सातारा

Satara Crime:'साताऱ्यात पिस्तूल बाळगल्‍याप्रकरणी तिघे जेरबंद'; तालुका पोलिसांची माेठी कारवाई; लाखाेंचा ऐवज जप्त..

Big Operation in Satara: निरीक्षक तांबे यांना वाढे फाटा येथे एका युवकाकडे बेकायदेशीर पिस्तूल असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानुसार त्यांनी पथकाला तपास करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पथकाने वाढे फाटा परिसरात शोध घेतला. त्या वेळी राजकडे पिस्तूल आढळून आली.
Satara Police Crack Down on Illegal Firearms; Trio Arrested with Costly Weapons

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : बेकायदेशीरपणे पिस्तूल बाळगणाऱ्या तिघांवर तालुका पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल व दुचाकी असा सुमारे एक लाख २० हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे.

