Historic Inscription: 'रेठऱ्यात सापडली समाधी अन् ऐतिहासिक शिलालेख'; कराड तालुक्यातील युवक संवर्धनासाठी सरसावले, वैभवात भर पडणार..

रेठरे बुद्रुक : रेठरे खुर्द (ता. कऱ्हाड) येथील ग्रामदैवत श्री मारुती मंदिरासमोरील मरिआई मंदिर परिसरात ऐतिहासिक शिलालेख (विरगळ) व समाधीचे अस्तित्व सापडले आहे. या ठिकाणाचे प्रशासनाने संवर्धन करत त्या परिसराचे सुशोभीकरण करण्याची मागणी ग्रामस्थ व युवकांनी केली आहे. तेथे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्या माध्यमातून निधी मंजूर होऊन सभामंडप उभारण्यात येणार आहे. तेथील समाधी व विरगळीचे महत्त्व पाहता त्याचे संवर्धन करणे गरजेचे आहे. याकडे ग्रामपंचायत व लोकप्रतिनिधींनी गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.याबाबत ग्रामस्थ व युवकांनी ग्रामपंचायतीस दिलेल्या अर्जात म्हटले, की ग्रामदैवत श्री मारुती मंदिरासमोर मरिआई मंदिर परिसरात सभामंडप बांधण्यासाठी निधीला मंजुरी मिळाली आहे. तथापि या जागेत एक ऐतिहासिक समाधी अस्तित्वात आहे, तसेच मरिआई मंदिर परिसरात एक ऐतिहासिक विरगळ (शिलालेख) सापडली आहे..या दोन्ही वास्तू गावच्या ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारशाचा अविभाज्य भाग असून, त्याचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही सर्वांची जबाबदारी आहे. या ठिकाणी सभामंडप उभारल्यास या वास्तूंचा इतिहास आणि अस्तित्व नष्ट होण्याची शक्यता आहे..यामुळे मरिआई मंदिर येथे प्रस्तावित सभामंडप बांधण्याऐवजी पर्यायी जागा निश्चित करावी. जेणेकरून गावचा ऐतिहासिक वारसा अबाधित राहील. ऐतिहासिक समाधी आणि मरिआई मंदिराचा जीर्णोद्धार करून राहिलेल्या जागेत वयोवृद्ध आणि लहान मुलांसाठी बगिचा व्हावा, अशी मागणी आहे..ऐतिहासिक ठेवारेठरे खुर्दमधील काही युवकांनी एकत्र येत सदरची दगडी वास्तू नेमकी कशाची आहे, याचा मागील काही दिवसांत शोध घेण्याचा प्रयत्न चालू केला. सांगली येथील इतिहास संशोधक व मोडी लिपीचे अभ्यासक मानसिंगराव कुमठेकर, समाधी अभ्यासक प्रवीण भोसले, कोल्हापुरातील इतिहास अभ्यासक संदीप जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही वास्तू म्हणजे समाधी आहे, याची खात्री पटविण्यात त्यांना यश आले आहे. या युवकांना लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी, ग्रामपंचायत व ग्रामस्थांनी सहकार्य केल्यास गावच्या वैभव भर पडणारे चित्र भविष्यात दिसून येईल, हे नक्की..