सातारा

Historic Inscription: 'रेठऱ्यात सापडली समाधी अन् ऐतिहासिक शिलालेख'; कराड तालुक्यातील युवक संवर्धनासाठी सरसावले, वैभवात भर पडणार..

Rethare heritage discovery दुर्मिळ ठेव्याच्या संवर्धनासाठी गावातील युवक स्वतःहून पुढे सरसावले आहेत. परिसर स्वच्छ करणे, माहिती बोर्ड लावणे, तज्ज्ञांना संपर्क करणे आणि प्रशासनाशी संवाद साधणे अशी अनेक कामे युवकांनी हाती घेतली आहेत. त्यांच्या या पुढाकारामुळे ऐतिहासिक स्थळाला संरक्षण मिळणार आहे.
Local youth inspecting the ancient samadhi and stone inscription discovered at Rethare village in Karad taluka.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

रेठरे बुद्रुक : रेठरे खुर्द (ता. कऱ्हाड) येथील ग्रामदैवत श्री मारुती मंदिरासमोरील मरिआई मंदिर परिसरात ऐतिहासिक शिलालेख (विरगळ) व समाधीचे अस्तित्व सापडले आहे. या ठिकाणाचे प्रशासनाने संवर्धन करत त्या परिसराचे सुशोभीकरण करण्याची मागणी ग्रामस्थ व युवकांनी केली आहे.

Satara
karad
Youth
Discovery
district
heritage
Cultural heritage
Archaeological Department
historical places

