Highway Traffic jam: महामार्गावर वाहतूक कोंडीचा पुन्हा ‘शो’; आनेवाडी टोलनाक्यावर वाहनांच्या रांगा, अन्यही मार्गावर संथ गती!

खंडाळा : सलग सुट्यांमुळे रविवारी पुणे-बंगळूर महामार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी झाली. आनेवाडी टोलनाक्यावर वाहनांच्या तब्बल तीन किलोमीटर लांब रांगा लागल्या होत्या, तर खंबाटकी बोगदा परिसरातही वाहतूक अतिशय संथ गतीने सुरू होती..महाराष्ट्र दिनानिमित्त (१ मे) तसेच शनिवार-रविवारची जोडून सुटी आणि शाळांना लागलेल्या उन्हाळी सुट्यांमुळे पुणे-मुंबईतील अनेक नागरिक पर्यटनस्थळे व गावी गेले होते. या प्रवाशांच्या परतीमुळे दुपारपासून महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी झाली. कोल्हापूर-सातारा मार्गावरून येणारी वाहने आणि आनेवाडी टोलनाक्यावर होणारी गर्दी यामुळे वाहतूक व्यवस्थेवर ताण आला..खंबाटकी घाट, बोगदे परिसर तसेच अरुंद मार्गांवर वाहनांची रांग लांबपर्यंत पसरली होती. मुख्य महामार्गासोबतच सेवा रस्त्यांवरही वाहने अडकून पडली. परिणामी, वाहनचालकांनी सातारा, वाठार स्टेशन, लोणंद, जेजुरी, सासवड या पर्यायी मार्गांचा अवलंब केला. मात्र, तेथे रस्त्याचे काम सुरू असल्याने वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. .टोलनाक्यावरून वाहनांची हालचाल मंदावल्याने मागील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली होती. कडक उन्हात अडकलेल्या प्रवाशांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. काहींनी समाजमाध्यमांवर व्हिडिओ व छायाचित्रे प्रसारित करत प्रशासनाविषयी नाराजी व्यक्त केली..दरम्यान, पुढील काही दिवसही सुट्या असल्याने वाहतूक वाढण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने नागरिकांना प्रवासासाठी अतिरिक्त वेळ राखून ठेवण्याचे आणि शक्यतो पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे. पोलिसांकडून वाहतूक सुरळीत करण्याचे प्रयत्न सुरू असले, तरी वाहनांची वाढती संख्या लक्षात घेता परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी वेळ लागत असल्याचे दिसून येत आहे. वाहतूक कोंडीचा फटका खासगी बस, पर्यटक वाहने व मालवाहतूक सेवांनाही बसला असून, लग्नकार्य, जत्रा व अन्य कारणांसाठी गावी जाणाऱ्या नागरिकांना वेळेत पोहोचण्यात अडचणी येत आहेत.