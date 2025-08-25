-तानाजी पवार वहागाव : राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण अर्थात एनएचएआयने दररोज महामार्ग किंवा एक्स्प्रेस वेवर मोटारीने प्रवास करणाऱ्या लोकांसाठी वार्षिक फास्टॅग पास उपलब्ध केले आहेत. १५ ऑगस्टपासून हे पास वितरित होऊ लागताच लोकांनी त्यास चांगली पसंती दिल्याचे दिसत आहे. प्राधिकरणाच्या माहितीनुसार, अवघ्या आठ दिवसांत देशातील पाच लाखांहून अधिक फास्टॅग वार्षिक पास या योजनेतून सक्रिय झाले आहेत आणि त्यातून शासनाला अतिरिक्त (ॲडव्हान्समध्ये) १५० कोटी रुपयांचा महसूल मिळाला आहे..ज्यातील लोक आघाडीवर आहेत, याची माहिती देखील प्राधिकरणाने त्यांच्या संकेतस्थळावर दिली आहे. सर्वाधिक फास्टॅग पास खरेदी करणाऱ्यांमध्ये तमिळनाडू प्रथम क्रमांकावर असून, त्यानंतर कर्नाटक, हरियानाच्या लोकांनी पसंती दिली आहे, तर कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशमधील टोल नाक्यावर फास्टॅग वार्षिक पासद्वारे सर्वाधिक व्यवहार झाले आहेत..राज्यातील १०० टोल नाक्यांवर सोयकेंद्रीय रस्ते परिवहन मंत्रालयाने १५ ऑगस्टपासून देशात खासगी वाहनधारकांसाठी वार्षिक तीन हजार रुपयांचा वार्षिक फास्टॅग टोल पास आणला आहे. तो राज्यातील १०० टोल नाक्यांवर चालणार आहे. या पासचा उपयोग राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर करता येईल. सातारा, सांगलीसह, कोल्हापूर जिल्ह्यातील वाहनधारकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे. मात्र, राज्य महामार्ग किंवा पालिकेच्या टोल नाक्यांवर या पासचा उपयोग होणार नाही..या ॲपवरून घ्या सवलत‘तीन हजार रुपयांत २०० हेलपाटे सवलतीत’ याचा लाभ घेण्यासाठी संबंधित मोटार चालक ॲन्ड्राईड मोबाईलमधील प्ले स्टोअरमधून राजमार्ग यात्रा किंवा NHAI च्या अधिकृत वेबसाइटवर जाऊन खरेदी करू शकतो. रक्कम अदा झाल्यानंतर दोन तासांत तुमचा पास सक्रिय होईल. NHAI ने हा पास लागू असणाऱ्या महामार्गांची यादी त्यांच्या वेबसाइटवर प्रसिद्ध केली आहे. त्यात वेळोवेळी बदल किंवा नवीन टोल नाक्यांचा समावेश होऊ शकतो..किमान आठ हजारांची बचतसध्या फास्टॅग असलेल्या वाहनांना ज्या टोलवर जाताना ७५ रुपये द्यावे लागतात, ते वाहन २४ तासांत परत आल्यास त्याला येताना ३५ रुपये द्यावे लागतात. अशा २०० वेळा ये-जा करण्यासाठी प्रत्येक मोटार चालकास ११ हजार रुपये मोजावे लागतात; पण आता नव्या सवलतीमुळे २४ तासांची मर्यादा नसेल. विशेष बाब म्हणजे आता मोटार चालकांना दोनशे हेलपाटे अवघ्या तीन हजार रुपयांत करता येणार आहेत..वाहन क्रमांक अत्यावश्यककाही कंपन्यांच्या फास्टॅगवर हा पास सक्रिय केला जाऊ शकत नाही. ज्या वाहनांची नोंदणी त्यांच्या फास्टॅगमध्ये फक्त चेसिस नंबरची नोंद आहे, अशा वाहनांना हा फास्टॅग सक्रिय करता येत नाही. त्यामुळे ही वार्षिक पास सुविधा घेण्यासाठी वाहन क्रमांक आणि इतर बाबी प्रथम अपडेट कराव्या लागतील..Satara News: ‘महू-हातगेघर’साठी जावळीकर आक्रमक; धरणग्रस्त व लाभधारक कृती समितीचे तीन सप्टेंबरपासून आंदोलन.अशी आहे वार्षिक योजनाप्रत्येक पासची किंमततीन हजार रुपयेमहामार्ग प्राधिकरण, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या टोल नाक्यांवर सवलतपास सक्रिय झाल्यानंतर एक वर्ष किंवा २०० टोल ट्रीप प्रवास करण्याचा लाभपास सक्रिय झाल्यानंतर एक वर्ष किंवा २०० टोल ट्रीप प्रवास करण्याचा लाभ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.