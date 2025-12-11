Satara News:'अंशुमन धुमाळची बॅंकॉकमध्ये रोड ॲण्ड ट्रॅक पॅरासायकलिंगमध्ये उत्कृष्ट कामगिरी'; अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी निवड..

सातारा : बँकॉक (थायलंड) येथे नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय रोड ॲण्ड ट्रॅक पॅरासायकलिंग अजिंक्यपद स्पर्धेत येथील ब्लॉसम स्कूलमधील अंशुमन योगिता अमोल धुमाळ याने सी-१ श्रेणीत देशाचे प्रतिनिधित्व केले. या स्पर्धेत त्याने उत्कृष्ट कामगिरी केली. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.या कामगिरीच्या जोरावर त्याची तैवान येथे होणाऱ्या जागतिक रोड ॲण्ड ट्रॅक पॅरासायकलिंग अजिंक्यपद स्पर्धेसाठी निवड झाली आहे. अंशुमन याने मिळविलेल्या यशामुळे साताऱ्याचे नाव रोड ॲण्ड ट्रॅक पॅरासायकलिंगमध्ये आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कोरले गेले आहे..या स्पर्धेत ११ देशांतील स्पर्धकांनी सहभाग नोंदविला होता. स्पर्धेत अंशुमनने सी-१ श्रेणीत उत्कृष्ट गुण मिळवले. त्याला हैदराबाद येथे आदित्य मेहता फाउंडेशनच्या वतीने प्रशिक्षण दिले जात आहे. याबरोबरच मोहित भट्टड आणि पालकांचे त्यास वेळोवेळी मार्गदर्शन लाभत असते. .Blood sugar level : रक्तातील साखरेची पातळी कशी नियंत्रित करावी?.अंशुमन याचे मूळगाव सातारा तालुक्यातील मर्ढे हे आहे. वडील अमोल हे टॅक्स कन्सल्टंट आहेत, तर आई योगिता या कलाशिक्षिका आहेत. या यशाबद्दल त्याचे विविध क्षेत्रातील मान्यवरांसह क्रीडाप्रेमींनी अभिनंदन केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.