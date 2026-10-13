Success Story: आई गाईचा गोठा सांभाळते, वडील शेती करतात; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर गाठली पोलीस वर्दी, अनुजा पवारचा प्रेरणादायी प्रवास

सातारा : घरची शेती, आईचा गोठा सांभाळण्याचा कष्टाचा दिनक्रम आणि मनात पोलीस होण्याचे स्वप्न... या सगळ्यांच्या साथीने अनुजा दत्तात्रय पवार वय २१ हिने जिद्द, मेहनत आणि चिकाटीच्या जोरावर यशाला गवसणी घातली. पहिल्या प्रयत्नात अवघ्या दोन गुणांनी मुंबई पोलीस शिपाई पदाची संधी हुकली; मात्र तिने हार मानली नाही. पुन्हा प्रयत्न केला आणि अखेर १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी तिच्या संघर्षाला यशाची किनार लाभली. पोलीस वर्दी परिधान करण्याचे स्वप्न साकार झाल्याने पवार कुटुंबीयांच्या आनंदाला पारावार उरला नाही..Success Story: वडील ट्रकचालक, आई शेतमजूर; लेकीने जिद्दीच्या जोरावर मिळवल्या सहा सरकारी नोकऱ्या, शगुफ्ता शेख यांची प्रेरणादायी यशोगाथा...अनुजा ही वेळे गावातील दत्तात्रय आणि रूपाली पवार यांची कन्या. वडील शेती करतात, तर आई आठ गायींचा गोठा सांभाळून कुटुंबाला हातभार लावते. घरातील कष्टाची आणि मेहनतीची शिकवण अनुजाच्या आयुष्याचा महत्त्वाचा भाग ठरली. तिची बहीण अदिती हॉटेल मॅनेजमेंटचे शिक्षण घेत आहे, तर भाऊ यश बारावीत शिकत आहे. अशा परिस्थितीत स्वतःचे ध्येय निश्चित करून त्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करण्याचा मार्ग अनुजाने निवडला..शाळेत कायम गुणवत्तेची परंपराअनुजाचे दहावीपर्यंतचे शिक्षण वेळे येथील अरविंद पवार (पाटील) माध्यमिक विद्यालयात झाले. अभ्यासात सुरुवातीपासूनच हुशार असलेल्या अनुजाने पाचवी ते दहावीपर्यंत शाळेत कायम दुसरा क्रमांक मिळवला. दहावीच्या परीक्षेत तिने ८७ टक्के गुण मिळवून आपली गुणवत्ता सिद्ध केली.यानंतर तिने धांगवडी येथील राजगड ज्ञानपीठ टेक्निकल कॅम्पसमधून संगणक शाखेचा डिप्लोमा पूर्ण केला. या परीक्षेत तिला ७८ टक्के गुण मिळाले. पुढे याच महाविद्यालयात पदवी अभ्यासक्रमासाठी थेट द्वितीय वर्षात प्रवेश घेतला. मात्र, पोलीस दलात भरती होण्याचे स्वप्न मनात असल्याने तिने पदवीचे पहिले सत्र पूर्ण केल्यानंतर भरतीच्या तयारीवर लक्ष केंद्रित केले..पहिल्या प्रयत्नात दोन गुणांनी संधी हुकलीमेहनत, नियमित सराव आणि ध्येयावरील विश्वास यांच्या जोरावर ती भरतीसाठी सज्ज झाली. पहिल्या प्रयत्नात मुंबई पोलीस शिपाई पदासाठी तिने परीक्षा दिली. मात्र, अवघ्या दोन गुणांनी तिची निवडीची संधी हुकली. इतक्या जवळ येऊनही यशाने हुलकावणी दिल्याने निराश होण्याची वेळ आली; परंतु अनुजाने अपयशाला अंतिम मानले नाही. पुन्हा एकदा नव्या जोमाने प्रयत्न करण्याचा निर्णय घेतला..प्रतीक्षा, अनिश्चितता आणि विश्वासाचा आधारदुसऱ्या प्रयत्नात अनुजाने मुंबई पोलीस शिपाई पदासाठी पुन्हा अर्ज केला. त्याचबरोबर पुणे कारागृह पोलीस पदासाठीही अर्ज केला होता. त्यानंतर निकालाच्या प्रतीक्षेचा काळ सुरू झाला. बराच काळ वाट पाहिल्यानंतर अपेक्षा मावळू लागल्या होत्या. पुन्हा संधी मिळेल की नाही, अशी अनिश्चितताही मनात निर्माण झाली. मात्र, या कठीण काळात काही माणसांनी तिच्यावर दाखवलेला विश्वास आणि दिलेला धीर महत्त्वाचा ठरला. त्यांच्या शब्दांनी अनुजाला आधार मिळत राहिला. प्रयत्नांवर विश्वास ठेवण्याची आणि ध्येयापासून दूर न जाण्याची ताकद तिला मिळाली..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...यशाने माझ्या मेहनतीचे चीज झाले.अखेर १० ऑक्टोबर २०२६ रोजी माझ्या प्रतीक्षेला पूर्णविराम मिळाला. पोलीस भरतीतील यशाने माझ्या मेहनतीचे चीज झाले. दोन गुणांनी हुकलेली पहिली संधी, त्यानंतरचा अभ्यास, सराव आणि निकालाची दीर्घ प्रतीक्षा या सगळ्यांवर मात केली आणि यश खेचून आणले. आपल्या स्वप्नाच्या दिशेने महत्त्वाचे पाऊल टाकले.अनुजा पवार, पुणे पाेलीस कारगृह .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.