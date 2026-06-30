Indian Army Soldier: देशसेवेचे व्रत अपुरेच राहिले! जावळीचा जवान तुषार भिलारेंची झुंज अपुरी ठरली, दोन चिमुकल्या मुलींसह कुटुंब पोरके..

आनेवाडी:देशसेवेचे व्रत हृदयाशी बाळगून भारतीय सैन्यात कर्तव्य बजावणारे पवारवाडी (ता. जावळी) येथील सुपुत्र, जवान तुषार राजेंद्र भिलारे (वय ३४) यांचे उपचारादरम्यान मंगळवारी (दि. ३०) दुःखद निधन झाले. सुट्टीवर गावी आले असताना झालेल्या अपघातानंतर गेल्या महिनाभरापासून ते पुणे येथील कमांड हॉस्पिटलमध्ये मृत्यूशी झुंज देत होते. मात्र अखेर त्यांची ही झुंज अपुरी ठरली आणि देशसेवेसाठी आयुष्य समर्पित केलेल्या या जवानाची प्राणज्योत मालवली..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.तुषार भिलारे हे भारतीय सैन्यात लान्स नायक या पदावर मध्यप्रदेशातील महू येथे एमसीटीई (कॉर्प्स ऑफ सिग्नल्स) युनिटमध्ये कार्यरत होते. सन २०१० मध्ये त्यांनी भारतीय सैन्यात प्रवेश केला होता. आपल्या कर्तव्यनिष्ठा, शिस्त आणि शांत स्वभावामुळे ते सहकारी व वरिष्ठांमध्येही लोकप्रिय होते. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये ते सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र नियतीने त्यांच्यावर अकाली झडप घातल्याने कुटुंबीयांसह संपूर्ण गावावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..सुमारे दीड महिन्यांपूर्वी ते रजेवर गावी आले होते. त्यावेळी झाडावरून पडून त्यांना गंभीर दुखापत झाली. त्यानंतर त्यांना पुण्यातील कमांड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी शर्थीचे प्रयत्न केले, मात्र उपचार सुरू असतानाच मंगळवारी त्यांची प्राणज्योत मालवली..तुषार भिलारे यांच्या पश्चात पत्नी, दोन चिमुकल्या मुली, आई-वडील असा परिवार आहे. कुटुंबाचा आधारवड हरपल्याने भिलारे कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून गावातही हळहळ व्यक्त होत आहे..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.त्यांच्यावर बुधवार, दि. १ जुलै रोजी सकाळी ११ वाजण्याच्या सुमारास पवारवाडी येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येणार आहेत. पार्थिव गावात पोहोचण्याची ग्रामस्थ आतुरतेने वाट पाहत असून अखेरचा निरोप देण्यासाठी संपूर्ण गाव सज्ज झाले आहे. देशाच्या सेवेसाठी आयुष्य अर्पण केलेल्या या जवानाच्या अकाली निधनाने पवारवाडीसह संपूर्ण पंचक्रोशीत शोककळा पसरली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.