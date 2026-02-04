सातारा

Satara News: संगममाहुलीत अजितदादांच्या अस्थींचे विसर्जन; राष्ट्रवादी भवनात कलश दर्शनासाठी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची गर्दी!

Sangam Mahuli immersion political leader: साताऱ्यात अजितदादांच्या अस्थिकलशाचे दर्शन; कार्यकर्त्यांची भावनिक गर्दी
Sangam Mahuli Witnesses Last Rites of Ajitdada Amid Emotional Scenes

Sangam Mahuli Witnesses Last Rites of Ajitdada Amid Emotional Scenes

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश आज (मंगळवारी) साताऱ्यात दाखल झाला. दूध संघाशेजारील राष्‍ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात अस्थिकलश दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी विविध पक्षांतील नेत्यांसह कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक यांनी भवनात येऊन अस्‍थिकलशाचे दर्शन घेतले. दर्शन घेताना अनेकांना गहिवरून आले. दुपारनंतर संगम माहुली येथील कृष्‍णा-वेण्‍णा संगमावर अस्थींचे विसर्जन करण्‍यात आले.

Loading content, please wait...
Satara
Ajit Pawar
NCP
political
district
Darshan

Related Stories

No stories found.