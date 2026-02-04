Satara News: संगममाहुलीत अजितदादांच्या अस्थींचे विसर्जन; राष्ट्रवादी भवनात कलश दर्शनासाठी पदाधिकाऱ्यांसह कार्यकर्त्यांची गर्दी!

सातारा: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा अस्थिकलश आज (मंगळवारी) साताऱ्यात दाखल झाला. दूध संघाशेजारील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यालयात अस्थिकलश दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. यावेळी विविध पक्षांतील नेत्यांसह कार्यकर्ते, सर्वसामान्य नागरिक यांनी भवनात येऊन अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले. दर्शन घेताना अनेकांना गहिवरून आले. दुपारनंतर संगम माहुली येथील कृष्णा-वेण्णा संगमावर अस्थींचे विसर्जन करण्यात आले. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...अजितदादांच्या अचानक जाण्याने सर्वांना धक्का बसला. अपघाताच्या दुसऱ्या दिवशी बारामती येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या आवारातील मैदानावर अजितदादांवर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. दादांना अखेरचा निरोप देण्यासाठी हजारो सातारकर बारामतीला गेले होते. मात्र, अनेकांना बारामतीला जाता आले नव्हते. या लोकांच्या भावनांचा विचार करून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातर्फे अजितदादांचा अस्थिकलश आज साताऱ्यात आणण्यात आला. सकाळी अकरा ते दुपारी साडेतीन या वेळेत हा अस्थिकलश दर्शनासाठी राष्ट्रवादी भवनात ठेवण्यात आला होता. .या वेळी जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष खासदार नितीन पाटील, नगराध्यक्ष अमोल मोहिते, जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळस्कर, राजकुमार पाटील, प्रकाश येवले, सौरभ शिंदे, संदीप चव्हाण, मेघा नलावडे, गोरखनाथ नलावडे, लक्ष्मी कळंबे, श्री बालाजी चॅरिटेबल ट्रस्टचे संस्थापक राजेंद्र चोरगे, श्रीनिवास शिंदे, राजेंद्र लावंघरे, निशा डाळवाले, योगिता सकुंडे, सुप्रिया बगाडे, सुप्रिया देशमुख, प्रवीण निकम, संग्राम लावंघरे, शीतल कदम, सीमा जाधव, स्मिता देशमुख, अमित कदम, चंद्रकांत सणस, आशा कदम, संजय पाटील आदींसह शेकडो पदाधिकाऱ्यांनी, तसेच सामान्य नागरिकांनी राष्ट्रवादीच्या कार्यालयात येऊन अस्थिकलशाचे दर्शन घेतले..तसेच अजितदादांच्या प्रतिमेला पुष्पहार अर्पण करून अभिवादन केले. या वेळी अनेकांना गहिवरून आले. दुपारी साडेतीननंतर अस्थींचे कृष्णा- वेण्णा संगमावर विसर्जन करण्यात आले. या वेळी जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब सोळसकर, अमित कदम, श्रीनिवास शिंदे, राजेंद्र लावंघरे, सीमा जाधव, स्मिता देशमुख, लक्ष्मी कळंबे यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते..Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची ‘कनेक्टिव्हिटी’; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.त्या रोपाला राख अर्पण२०२३ मध्ये कैलाश स्मशान भूमीला तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भेट दिली होती. त्यावेळी त्यांच्या हस्ते पिंपळाचे रोप लावण्यात आले होते. त्या रोपाला आज अजित पवार यांच्या अस्थीतील राख अर्पण करण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.