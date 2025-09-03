Maratha Reservation: 'स्वतंत्र गॅझेटमधून मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न'; मराठा समाज समन्वयकांचा आरोप; पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी भूमिका जाहीर करावी

कऱ्हाड: मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या उपोषणानंतर सरकारने हैदराबाद आणि साताऱ्याचे स्वतंत्र गॅझेट काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, दोन स्वतंत्र गॅझेट काढणे म्हणजे मराठा समाजात फूट पाडण्यासारखेच आहे, असा आरोप करून मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन आज पत्रकार परिषदेत केले आहे. .Manoj Jarange-Patil: राजेंचा शब्द आमच्यासाठी अंतिम: मनोज जरांगे-पाटील; सातारा गॅझेटियरची जबाबदारी शिवेंद्रसिंहराजेंकडे.मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी मनोज जरांगे- पाटील हे अंतरवाली सराटीतून लाखो मराठा बांधवांसमवेत मुंबईतील आझाद मैदानावर उपोषण सुरू केले होते. त्यांच्या उपोषणाच्या आजच्या शेवटच्या दिवशी सरकारच्या वतीने मंत्र्यांच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेऊन त्यांना हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यात येईल, सातारा गॅझेट महिनाभरात लागू करण्यात येईल, मराठा व कुणबी एक असल्याचा निर्णय तांत्रिक बाबी तपासून जलदगतीने घेतला जाणार, आंदोलकांवरील केसेस मागे घेण्यात येतील..आंदोलनात बलिदान दिलेल्या आंदोलकांना शासकीय नोकरी देण्यात येईल, मुंबईत आंदोलकांच्या वाहनांना आरटीओकडून करण्यात आलेला दंड माफ करण्यात येईल, अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत. मात्र, सातारा आणि हैदराबाद गॅझेट हे स्वतंत्र लागू न करता एकत्र लागू करणे आवश्यक होते. दोन स्वतंत्र गॅझेट काढणे म्हणजे मराठा समाजात फूट पाडण्यासारखेच आहे..OBC Community Organization: 'लोणंदमध्ये गुरुवारपासून साखळी उपोषण'; ओबीसी समाज संघटनेचा इशारा; मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण देऊ नये.\rमुंबईतील जरांगे- पाटील यांच्या उपोषणादरम्यान विदर्भ, मराठवाड्यातील सर्वच पक्षातील आमदार, खासदार यांनी भेटून त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, पश्चिम महाराष्ट्रातील अपवाद वगळता आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार तिकडे फिरकलेच नाही. त्यामुळे नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आम्ही मतदान करून खासदार, आमदारांना निवडून दिले आहेत. त्यामुळे आमच्या आरक्षणाच्या विषयाला त्यांनी उचलून धरलेच पाहिजे. पश्चिम महाराष्ट्रातील आजी-माजी खासदार, आजी-माजी आमदार, मंत्री यांच्यासह नेत्यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, अन्यथा त्यांना पुढील काळात त्याचे परिणाम भोगावे लागतील, असाही इशारा देण्यात आला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.