सातारा

Maratha Reservation: 'स्वतंत्र गॅझेटमधून मराठा समाजात फूट पाडण्याचा प्रयत्न'; मराठा समाज समन्वयकांचा आरोप; पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी भूमिका जाहीर करावी

“Separate Gazette Sparks Controversy: दोन स्वतंत्र गॅझेट काढणे म्हणजे मराठा समाजात फूट पाडण्यासारखेच आहे, असा आरोप करून मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन आज पत्रकार परिषदेत केले आहे.
“Maratha community coordinators addressing the media over the controversy of separate gazette.”
“Maratha community coordinators addressing the media over the controversy of separate gazette.”Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कऱ्हाड: मनोज जरांगे- पाटील यांनी मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या उपोषणानंतर सरकारने हैदराबाद आणि साताऱ्याचे स्वतंत्र गॅझेट काढण्याचे आश्वासन दिले. मात्र, दोन स्वतंत्र गॅझेट काढणे म्हणजे मराठा समाजात फूट पाडण्यासारखेच आहे, असा आरोप करून मराठा समाजाच्या समन्वयकांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आवाहन आज पत्रकार परिषदेत केले आहे.

Loading content, please wait...
Satara
karad
political
Maratha Reservation
Maratha reservation case
district
Opposition leaders
Political Controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com