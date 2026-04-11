Karad Crime : शेणोलीजवळ सिग्नलवर लाल फडके टाकुन प्रकार सह्याद्री एक्सप्रेसवर दरोड्याचा प्रयत्न; अज्ञात चौघाविरोधात गुन्हा

कऱ्हाड - सिग्नलवर लाल फडके टाकुन कोल्हापुर-पुणे सह्याद्री स्पेशल एक्सप्रेस थांबवुन मध्यरात्री दोनच्या सुमारास दरोड्याचा प्रयत्न कऱ्हाडजवळील शेणोलीजवळ (जि.सातारा) झाला. रेल्वेच्या खिडकीतुन हात घालुन प्रवाशांचे सोन्याचे दागीने, मोबाईल दरोडेखोरांनी लंपास केला. याप्रकरणी मिना विकास उमापती (रा. मिरज) यांनी फिर्याद दिली असुन त्यावरुन मिरज रेल्वे पोलिसात चार अज्ञांताविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे पोलिसांनी सांगीतले..रेल्वे पोलिसांची माहिती अशी, मिना उमापती या त्यांचे भाऊ मनश्शे इट्टे व आईसह मिरज ते पुणे कोल्हापुर-पुणे सह्याद्री एक्सप्रेसने मिरज येथुन पुण्याकडे निघाल्या होत्या. त्यांच्यासोबत रंजन दयानिधी साहु हे सहप्रवाशीही होते. मध्यरात्री सव्वादोनच्या सुमारास कोणीतरी दोन ते चार अनोळखी व्यक्तींनी शेणोली रेल्वे स्टेशनच्या सिग्नलवर लाल कपडा टाकला..त्यामुळे ती स्पेशल गाडी शेणोली रेल्वे स्टेशन येथील मिरज बाजु कडील आऊटर सिग्नल येथे थांबवण्यात आली. त्यादरम्यान मिना उमापती व सहप्रवासी आशा नारायण पवार यांचे गळ्यातील सोन्याची चैन खिडकीतून हात घालून अज्ञात चोरटा घेवुन गेला. त्याचबरोबर सहप्रवासी रंजन दयानिधी साहु यांचा मोबाईल फोन कोणातरी चोरट्यांनी रेल्वे डब्याच्या खिडकीतून हात घालून खेचुन चोरुन नेला आहे. सिग्नल बंद असल्याने रेल्वेची यंत्रणा सतर्क झाली. त्याची माहिती शेणोलीतील यंत्रणेकडुन मिरज, कऱ्हाडला कळवण्यात आली..तात्काळ तेथील प्रकाराची माहिती मिळाल्यावर ती यंत्रणा पुन्हा सुरु करण्यात आली. प्रवाशांना लुटण्याच्या झालेल्या प्रयत्नाची माहिती मिळताच लोहमार्ग पोलिस अधिक्षक अश्विनी सानप, सोलापुरचे रविंद्र गायकवाड यांच्यासह मिरज लोहमार्ग पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. त्याप्रकरणी मिरज पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. त्यावरुन सहाय्यक फौजदार मुर्ढे तपास करत आहेत.