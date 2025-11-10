सातारा

Jayakumar Gore: औंधसह २१ गावांना अडीच वर्षांत पाणीयोजना; जयकुमार गोरे; वरुडच्या जलाशयाचा लोकार्पण सोहळा, निविदा प्रक्रियेलाही लवकरच मान्यता

Varud Reservoir Inaugurated: मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘कास पठाराच्या एका बाजूला उरमोडी धरण दिसते. त्याच उरमोडी योजनेचे पाणी गेल्या १२ वर्षांपासून माण- खटावला येत आहे. जिहे-कठापूर योजनेचेही पाणी आपल्या मतदारसंघात येत आहे. या योजनेचे पाणी आल्यावर वरुड जलाशय कायम भरलेला असणार आहे.
Minister Jaykumar Gore inaugurates Varud reservoir and announces water project for 21 villages.

Minister Jaykumar Gore inaugurates Varud reservoir and announces water project for 21 villages.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

औंध : औंधसह २१ गावांच्या पाणी योजनेला सर्व मंजुरी आणि मान्यता मिळाल्या आहेत. आता निविदा प्रक्रियेलाही लवकरच मान्यता मिळणार आहे. मी शब्द दिल्याप्रमाणे औंध पाणी योजना अडीच वर्षांत पूर्ण करणार आहे, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली.

Loading content, please wait...
Satara
Water supply
Jaykumar Gore
district
Water Scheme
Aundh

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com