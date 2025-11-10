Jayakumar Gore: औंधसह २१ गावांना अडीच वर्षांत पाणीयोजना; जयकुमार गोरे; वरुडच्या जलाशयाचा लोकार्पण सोहळा, निविदा प्रक्रियेलाही लवकरच मान्यता

औंध : औंधसह २१ गावांच्या पाणी योजनेला सर्व मंजुरी आणि मान्यता मिळाल्या आहेत. आता निविदा प्रक्रियेलाही लवकरच मान्यता मिळणार आहे. मी शब्द दिल्याप्रमाणे औंध पाणी योजना अडीच वर्षांत पूर्ण करणार आहे, अशी ग्वाही ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी दिली..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...वरुड येथील जलाशयाच्या लोकार्पण सोहळ्यात ते बोलत होते. कार्यक्रमाला माजी आमदार दिलीप येळगावकर, उद्योजक अंकुश गोरे, से- ट्रिज संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर पयासी, प्रा. बंडा गोडसे, वसुंधरा अभियानाचे माजी मिशन डायरेक्टर सुधाकर बोबडे, सावता माळी, धनंजय चव्हाण, नंदकुमार मोरे, तहसीलदार बाई माने, सोमनाथ भोसले, विशाल बागल, रामभाऊ पाटील, डॉ. विवेक देशमुख, भरत जाधव, संजय शितोळे, नंदकुमार जोशी, शशिकांत मोरे, संदीप मांडवे, पोलिस निरीक्षक घनश्याम सोनवणे, खटाव गटविकास अधिकारी योगेश कदम, सरपंच शहाजी देशमुख, हरिदास बनसोडे, उपसरपंच सदाशिव माने, सतीश माने, वसंत माने, अरुण इनामदार, सुषमा माळी, राघोबा भुजबळ, सुरेश साळुंखे, मोहन शास्त्री इनामदार, वैशाली माने, अप्पासाहेब फडतरे, शशिकांत जाधव, लालासाहेब माने, दीपक जगदाळे, दत्तात्रय काटकर, विष्णुपंत वाघमारे, सचिन माने, दादासाहेब सूर्यवंशी, गोरख चव्हाण, दीपक माने उपस्थित होते..मंत्री गोरे म्हणाले, ‘‘कास पठाराच्या एका बाजूला उरमोडी धरण दिसते. त्याच उरमोडी योजनेचे पाणी गेल्या १२ वर्षांपासून माण- खटावला येत आहे. जिहे-कठापूर योजनेचेही पाणी आपल्या मतदारसंघात येत आहे. या योजनेचे पाणी आल्यावर वरुड जलाशय कायम भरलेला असणार आहे. ‘से ट्रीज’ या संस्थेच्या माध्यमातून वरुडकरांनी गावामध्ये मियावाकी जंगलं तयार केलं आहे. यामुळे पर्यावरणाला खूप फायदा झाला असून, गावातील तलावही पुनरुज्जीवित केला आहे. या तलावामुळे परिसरातील पाण्याची पातळी वाढली आहे. या कामासाठी पुढाकार घेणाऱ्या सर्वांच्या कार्याने इतरांनाही असे काम करण्यासाठी प्रेरणा मिळाली असल्याचे मंत्री गोरेंनी सांगितले..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांनी वरुड तलावाचे रूपांतर विहंगम सरोवरामध्ये करण्यासाठी विशेष प्रयत्न करणारे से- ट्रिज संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी लेफ्टनंट कमांडर पयासी, चैतन्य जोशी, आबा लाड, ऋषिकेश माने, मोहन माळी, जितेंद्र शिंदे यांच्यासह संपूर्ण वरुड गावातील मान्यवरांचा सन्मान केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.