मला बारामतीला जायचंय, मध्यरात्री १ वाजून २३ मिनिटांनी दुचाकीवरून आली; महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी हॉटेल मालक काय म्हणाले?

महिला डॉक्टरने ज्या हॉटेलमध्ये आत्महत्या केली त्या हॉटेलचे संचालक आणि मालकांनी २३ ऑक्टोबरच्या रात्री काय घडलं याची माहिती दिलीय. महिला डॉक्टर मध्यरात्री हॉटेलवर गेली आणि रूम नंबर ११४ मध्ये थांबली होती.
Woman Doctor Found Dead in Hotel Room 114 Owner Shares What Happened

फलटणमध्ये महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होते आहेत. महिला डॉक्टरचा मृतदेह ज्या हॉटेलमध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता त्या हॉटेलचे संचालक आणि मालकांनी घडलेल्या प्रकाराची सविस्तर माहिती दिली. मध्यरात्री १ वाजून २३ वाजता महिला डॉक्टर दुचाकीवरून एकटीच आली होती. त्यानंतर १७ तासांनी थेट गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली होती असं हॉटेलचे संचालक रणजीत भोसले यांनी सांगितलं.

