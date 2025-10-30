मला बारामतीला जायचंय, मध्यरात्री १ वाजून २३ मिनिटांनी दुचाकीवरून आली; महिला डॉक्टरच्या मृत्यू प्रकरणी हॉटेल मालक काय म्हणाले?

फलटणमध्ये महिला डॉक्टर आत्महत्या प्रकरणात रोज नवनवे खुलासे होते आहेत. महिला डॉक्टरचा मृतदेह ज्या हॉटेलमध्ये गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळला होता त्या हॉटेलचे संचालक आणि मालकांनी घडलेल्या प्रकाराची सविस्तर माहिती दिली. मध्यरात्री १ वाजून २३ वाजता महिला डॉक्टर दुचाकीवरून एकटीच आली होती. त्यानंतर १७ तासांनी थेट गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली होती असं हॉटेलचे संचालक रणजीत भोसले यांनी सांगितलं..रणजीत भोसले म्हणाले की, तरुणी २३ तारखेला मध्यरात्री १ वाजून २३ मिनिटांनी हॉटेलमध्ये आली. ती एकटीच दुचाकीवरून आली होती. मी बारामतीला चाललेय पण रस्ता लांब आहे. मी एकटीच आहे आणि मला फक्त एक रात्र रहायचंय अशी विनंती केली होती. तिच्या विनंतीनंतर हॉटेलच्या सुरक्षा रक्षकानं गेट उघडलं होतं. हॉटेलच्या स्वागत कक्षात आल्यावर रजिस्टरमध्ये नाव नोंदवलं. आधार कार्डही दिलं. पेमेंट सकाळी करते सांगून ती दीड वाजता रूम नंबर ११४ मध्ये गेली अशीही माहिती रणजीत भोसले यांनी दिली..हॉटेलचं बिल पाहून गुजराती पर्यटकांनी पळ काढला, गाडी ट्रॅफिकमध्ये अडकली अन् फजिती झाली Video Viral.तरुणी दुसर्या दिवशी सकाळी ११ वाजले तरी उठली नव्हती. दार न उघडल्यानं मॅनेजरनं औपचारिकता म्हणून दार वाजवलं पण काही उत्तर आलं नाही. त्यानंतर सायंकाळी पुन्हा चार वाजता दार वाजवलं तरीही प्रतिसाद मिळाला नाही. शेवटी मॅनेजरनं हॉटेल मालकाला बोलावलं. सायंकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास डुप्लिकेट चावीने दरवाजा उघडला असता महिला डॉक्टर पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत दिसून आली होती..हॉटेल मालक रणजीत भोसले यांचा फोटो माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांच्यासोबत असल्याचं दाखवून अनेक आरोप केले जात आहेत. यावर रणजीत भोसले यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटलं की, माझा फोटो सुषमा अंधारे यांनी दाखवला. पण तो फोटो भाजप प्रवेशाच्या कार्यक्रमातला आहे. रणजितसिंह यांना बदनाम करण्यासाठी हे षडयंत्र रचलं आहे. महिला डॉक्टरनं आत्महत्या केली ही वस्तुस्थिती आहे अशी माहिती हॉटेलचे मालक दिलीपसिंह भोसले यांनी सांगितलं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.