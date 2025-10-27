Karad Crime: 'बेळगावच्या सराफाला कऱ्हाडात लुटले'; सोने खरेदीच्या बहाण्याने ३५ लाखांची रोकड लंपास, नेमकं काय घडलं..

कऱ्हाड : सोने खरेदीच्या बहाण्याने बेळगावच्या सराफाला येथे बोलावून मारहाण करून त्याला ३५ लाखांना लुटल्याची घटना घडली. येथील मंगळवार पेठेतील एका पडक्या वाड्यात १३ ऑगस्टला घडलेली घटना आज उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा नोंद केला आहे. त्यातील दोघांना अटक झाली आहे. .Satara Case Updates: 'SIT नेमली पाहिजे, शेवटच्या आरोपीपर्यंत शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत..' | Sakal News.प्रवीण प्रभाकर आनवेकर (वय ४७, रा. कीर्तनकार अपार्टमेंट, भोजन गल्ली, शहापूर, जि. बेळगाव, कर्नाटक) यांनी फिर्याद दिली. मुरलीधर ऊर्फ अनिकेत शेवाळे (रा. कऱ्हाड) याच्यासह कोल्हापूरच्या एकाला पोलिसांनी अटक केली. अन्य एकजण पसार आहे..पोलिसांच्या माहितीनुसार, बेळगाव जिल्ह्यात शहापूर येथील सराफ व्यावसायिक प्रवीण आनवेकर व त्यांच्या तेथीलच साईराज यांची ओळख होती. काही महिन्यांपूर्वी साईराजने येथील मुरलीधर ऊर्फ अनिकेत शेवाळे याच्याकडे सोने असून, तो कमी पैशात सोने विकत देत असल्याचे प्रवीण आनवेकर यांना सांगितले. साईराजच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवून आनवेकर यांनी मुरलीधर शेवाळे याच्याशी चर्चा केली. त्यावेळी त्याने ३५ लाख रुपयांत अर्धा किलो सोने देतो, असे सांगितले. .व्यवहार ठरल्यानंतर आनवेकर ३५ लाख रुपये घेऊन १३ ऑगस्टला दुपारी कऱ्हाडला आले. त्यानंतर संशयित त्यांना घेऊन शहरातील मंगळवार पेठेतील निरंजन कुलकर्णी यांच्या पडक्या वाड्यात गेले. तेथे संशयितांनी आनवेकर यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. त्यांच्याकडील ३५ लाखांची राेकड असणारी बॅग हिसकावून तेथून पोबारा केला..Highway Traffic: संपली सुटी; महामार्गावर प्रवाशांची गर्दी; कोल्हापूर नाका, मलकापुरात वाहनचालक वैतागले...आनवेकर यांनी आज सकाळी त्याबाबत पोलिसात तक्रार दिली. त्यानुसार गुन्हा दाखल झाला. पोलिसांनी संशयितांचा शोध सुरू केला. गुन्हे शाखेचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक अशोक भापकर यांच्यासह त्यांचे पथक संशयितांचा शोध घेत असताना मुरलीधर शेवाळेसह अन्य एक जण त्यांच्या हाती लागला. पोलिसांनी दोघांनाही अटक केले. सहाय्यक निरीक्षक भापकर तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.