Karad Crime: 'बेळगावच्या सराफाला कऱ्हाडात लुटले'; सोने खरेदीच्या बहाण्याने ३५ लाखांची रोकड लंपास, नेमकं काय घडलं..

Robbery in Karad: व्यवहार ठरल्यानंतर आनवेकर ३५ लाख रुपये घेऊन १३ ऑगस्टला दुपारी कऱ्हाडला आले. त्यानंतर संशयित त्यांना घेऊन शहरातील मंगळवार पेठेतील निरंजन कुलकर्णी यांच्या पडक्या वाड्यात गेले. तेथे संशयितांनी आनवेकर यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली.
सकाळ वृत्तसेवा
कऱ्हाड : सोने खरेदीच्या बहाण्याने बेळगावच्या सराफाला येथे बोलावून मारहाण करून त्याला ३५ लाखांना लुटल्याची घटना घडली. येथील मंगळवार पेठेतील एका पडक्या वाड्यात १३ ऑगस्टला घडलेली घटना आज उघडकीस आली. याप्रकरणी पोलिसांनी तिघांवर गुन्हा नोंद केला आहे. त्यातील दोघांना अटक झाली आहे.

