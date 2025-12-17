Phaltan politics: दहशत माजवणाऱ्यांपासून सावध राहा: आमदार रामराजे निंबाळकरांचा घणाघात; विरोधकांच्या आयत्या पीठावर रेघोट्या, नेमकं काय म्हणाले?

फलटण : आम्हाला ठरवूनही वाईट वागता येत नाही, कारण आम्ही मालोजीराजे यांच्या संस्कारातून लोकसेवा करत आलो आहे. त्यांना ठरवूनही चांगले वागता येत नाही. हा फरक आहे. आम्हाला ३० वर्षांत काय केले, असे विचारले जाते, मग त्यांनीही सांगावे त्यांनी ३० वर्षांत काय केले? फलटणला दहशत आणि बदनामीचे राजकारण करणाऱ्यांपासून सावध राहा, असे आवाहन आमदार रामराजे नाईक-निंबाळकर यांनी केले..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.फलटण नगरपालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना उमेदवारांच्या प्रचारार्थ कोपरा सभांमध्ये ते बोलत होते. या वेळी बाजार समितीचे सभापती रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर, नगराध्यक्षपदाचे उमेदवार अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर व नगरसेवकपदाचे उमेदवार उपस्थित होते. रामराजे म्हणाले, ‘‘मी सन १९९५ मध्ये कृष्णा खोरे महामंडळाची स्थापना करून कृष्णा खोऱ्याचे पाणी अडवण्याची भूमिका घेतली. त्यामुळे तालुक्यातील दुष्काळी भाग पाण्याखाली आला..उसाचे क्षेत्र वाढल्याने साखर कारखाने वाढले. कमिन्ससारख्या कंपन्यामुळे अनेकांना रोजगार मिळाला, तसेच तालुका आणि शहरात पाणीपुरवठा योजना, गटारे, रस्ते अशी कामे झाली असून, पुढील २० वर्षे फलटणला पाणीटंचाई भासणार नाही. विरोधक मात्र आयत्या पीठावर रेघोट्या मारत आहेत.’’.मी काही केलं नाही तर जनता मला घरी बसवेल. कमीतकमी मी युवती डॉक्टराला आत्महत्या, तर करायला लावली नाही..थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...तुमची निम्मी टोळी आमचीच आहे. रावणाची दहा तोंडही यांच्याकडेच. ज्यांना ज्यांना मी साथ दिली. त्यांना सामाजिक ओळख दिली. त्यांनी माझी माणसं पळवली, मी केलेली कामंही पळवली, असा आरोपही रामराजेंनी केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.