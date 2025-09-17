Bhambavali- Vajrai Waterfall: ‘भांबवली- वजराई’ची परदेशी पर्यटकांना भुरळ; धबधबा पाहण्यासाठी चार महिन्यांत १४ हजारांहून अधिक जणांनी दिली भेट

कास : सर्वात उंचावरून तीन टप्प्यांत कोसळणारा धबधबा अशी जगभर ओळख निर्माण झालेल्या भांबवली- वजराई धबधब्याला गेल्या चार महिन्यांत तब्बल १४ हजारांहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली. यामध्ये अनेक परदेशी पर्यटकांनीही भेट देऊन फेसाळणाऱ्या पाण्यासह निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेतला..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.जागतिक वारसास्थळ असणाऱ्या कास पुष्प पठारापासून सहा ते सात किलोमीटर अंतरावर भांबवली- वजराई धबधबा आहे. सर्वात उंचावरून तीन टप्प्यांत धबधब्याचे पाणी कोसळते. पांढरेशुभ्र फेसाळणाऱ्या पाण्याचे विलोभनीय दृश्य अनुभवास मिळत असल्याने पर्यटकांच्या नजरेचे पारणे फिटत आहेत. घनदाट जंगलातून पायवाट, हिरवेगार डोंगर, छोटे-छोटे धबधबे अधूनमधून पावसाच्या सरी, धुक्याची दुलई अनुभवयास मिळत असल्याने पर्यटकांचा आनंद द्विगुणित होत आहे..आशिया खंडातील सर्वात उंच असणारा हा धबधबा पाहण्यासाठी देशातूनच नव्हे, तर विदेशातूनही पर्यटकांनी हजेरी लावली आहे. फ्रान्स, जर्मनी, इटली, नॉर्थ कोरिया, ब्राझील, ऑस्ट्रेलिया देशातील पर्यटकांनी धबधब्याला भेट दिली.यावर्षी पाऊस लवकर सुरू झाल्याने मे महिन्यातच धबधबा सुरू करण्यात आला. ३० मेपासून प्रति व्यक्ती ७० रुपये प्रवेशशुल्क आकारून वन विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली भांबवली वनसमितीकडून धबधब्याच्या पर्यटनास प्रारंभ करण्यात आला. गेल्या चार महिन्यांत तब्बल चौदा हजारांहून अधिक पर्यटकांनी धबधब्यासह येतील निसर्गाचा मनमुराद आनंद लुटला..पर्यटकांत वाढभांबवली- वजराई धबधबा रोहोट परिमंडळात येत असून, वनपाल राजाराम काशीद यांनी सतत सोशल मीडियावर माहिती देऊन व कास पठारावर आलेल्या पर्यटकांना धबधब्याबाबत माहिती देऊन पर्यटनशुल्क, पर्यटन महसूल वाढवण्याचे काम केले. त्यांच्या या कामामुळे यावर्षी पर्यटकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.भांबवली- वजराई धबधबा पर्यटकांचे खास आकर्षण असून, शनिवार, रविवारी व सुटीच्या दिवशी हजारो पर्यटक येत आहेत. देश-विदेशातील पर्यटक मोठ्या प्रमाणात येत आहेत. पर्यटकांनी धबधब्याचा निसर्गाचा मनमुराद आनंद लुटावा. तरुणांनी अतिउत्साहाला आवर घालावा. धोकादायक ठिकाणी प्रवेश करू नये. भांबवली धबधबा देशातच नाही, तर विदेशातही पर्यटकांचे आकर्षण झाला आहे.- राजाराम काशीद, वनपाल, रोहोट..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.