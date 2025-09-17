सातारा

Bhambavali- Vajrai Waterfall: ‘भांबवली- वजराई’ची परदेशी पर्यटकांना भुरळ; धबधबा पाहण्यासाठी चार महिन्यांत १४ हजारांहून अधिक जणांनी दिली भेट

eco tourism and natural attractions in Satara district: पांढरेशुभ्र फेसाळणाऱ्या पाण्याचे विलोभनीय दृश्य अनुभवास मिळत असल्याने पर्यटकांच्या नजरेचे पारणे फिटत आहेत. घनदाट जंगलातून पायवाट, हिरवेगार डोंगर, छोटे-छोटे धबधबे अधूनमधून पावसाच्या सरी, धुक्याची दुलई अनुभवयास मिळत असल्याने पर्यटकांचा आनंद द्विगुणित होत आहे.
“Foreign tourists enchanted by the majestic Bhambavli-Vajrai waterfall in Satara – over 14,000 visitors in 4 months.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कास : सर्वात उंचावरून तीन टप्प्यांत कोसळणारा धबधबा अशी जगभर ओळख निर्माण झालेल्या भांबवली- वजराई धबधब्याला गेल्या चार महिन्यांत तब्बल १४ हजारांहून अधिक पर्यटकांनी भेट दिली. यामध्ये अनेक परदेशी पर्यटकांनीही भेट देऊन फेसाळणाऱ्या पाण्यासह निसर्गाचा मनमुराद आनंद घेतला.

