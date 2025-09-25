Bharat Patankar: विश्वास पाटलांनी मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्षपद सोडावे: भारत पाटणकर; जातीयवादी साहित्यिकांच्या कळपात जाणे अयोग्य

सातारा : विश्वास पाटील यांनी अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष स्वीकारल्याने ते जातीयवादी व धर्मांध साहित्यिकांच्या कळपात सहभागी झाले आहेत. गेल्या काही दिवसांपूर्वी त्यांनी जातीयवादी वक्तव्य केल्याने जाहीर माफी मागावी व अध्यक्षपदाचा राजीनामा द्यावा, अशी मागणी करत साताऱ्याचे संमेलन हे विशिष्ट प्रवाहाच्या हाती गेल्याने शूद्र-अतिशूद्रांसह ब्राह्मण समाजातील जात व्यवस्थेला थारा न मानणाऱ्यांनी संमेलनात सहभागी होऊ नये, असे आवाहन श्रमिक मुक्ती दलाचे नेते डॉ. भारत पाटणकर यांनी पत्रकार परिषदेत केले..Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.डॉ. पाटणकर, ‘‘साताऱ्याची भूमी शाहू-फुले-आंबेडकरांच्या विचारांची आहे. या मातीला मोठी परंपरा आहे, तरी देखील विश्वास पाटील यांनी मला कमी दर्जाच्या लोकांच्या हाताखाली काम करावे लागले, असे जातीयवादी वक्तव्य केले आहे. त्यांनी समाजातील शूद्र-अतिशूद्रावर साहित्य लिहिले आहे. अशा व्यक्तीने संमेलनाचे अध्यक्ष स्वीकारावे हे शोभनीय नाही. अध्यक्ष झाल्याने तुमचे अस्तित्व कमी होणार असून, तुम्ही स्वत:ची पथ कमी करून घेतली आहे. तुम्हाला तुमचे अस्तित्व टिकवायचे असल्यास संमेलनाला जाऊ नये. हे संमेलन वैचारिक गुलामीचे असून, समाजाने या संमेलनावर बहिष्कार घालावा.’’ या वेळी विजय मांडके, जयवंत खराडे, गौतम काटकर व इतर मान्यवर उपस्थित होते..तारा भवाळकरांची अडचण वाटणारेच आता पुढेगेल्या वर्षी दिल्ली येथे झालेल्या साहित्य संमेलनातील डॉ. तारा भवाळकर यांनी उत्तम भाषण करून समाजातील सर्व घटकांना हात घातला होता. याच तारा भवाळकर ज्यांना अडचणीच्या वाटत होत्या, तेच यंदाच्या संमेलनात पुढे-पुढे दिसत आहेत. त्यामुळे हे संमेलन समाजातील एका विशिष्ट प्रवाहाच्या हाती गेल्याचे स्पष्टपणे दिसत असल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.उत्सवमूर्ती होण्याची हावविश्वास पाटील यांना उत्सवमूर्ती होण्याची हाव लागल्याने त्यांनी संमेलनाचे अध्यक्षपद तत्काळ स्वीकारले. त्यांचे अलीकडील काही वर्षांत नावाजण्यासारखे कुठलेही लिखाण झाले नाही. कुठेतरी नाव पुढे येण्यासाठी ते प्रस्थापितांमध्ये सहभागी झाल्याचे डॉ. पाटणकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.