Woman Doctor Case: आम्हाला गोवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र: दिलीपसिंह भोसले; सुषमा अंधारे, आगवणेंच्या मागे कोणीतरी मास्टरमाइंड

फलटण: येथील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे आणि जयश्री आगवणे यांनी केलेले आरोप निराधार असून, त्यांच्या पाठीमागे कोणीतरी मास्टरमाइंड आहे. आम्हाला या प्रकरणात गोवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे हॉटेल मधुदीपचे संचालक दिलीपसिंह भोसले सांगितले. पुण्यात अंधारे व आगवणे यांनी केलेल्या आरोपला आज श्री. भोसले यांनी फलटणमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले. या वेळी तेजसिंह भोसले, रणजितसिंह भोसले उपस्थित होते..Woman Doctor Case: 'गोपाल बदनेचा मोबाईल पोलिसांकडे'; फलटण डॉक्टर युवती आत्महत्या प्रकरणी संशयितांना आज न्यायालयात हजर करणार.श्री. भोसले म्हणाले, ''डॉक्टर युवती गुरुवारी (ता. २३) रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास स्वतः दुचाकीवर हॉटेलमध्ये आली. त्या वेळी सुरक्षारक्षकाने तिला हॉटेलच्या स्वागत कक्षात घेऊन गेले. बारामतीला जायचे असल्याचे सांगून हॉटेल कर्मचाऱ्याकडे रूमची मागणी केली. त्यानंतर तिने स्वतःच्या हस्ताक्षरात रजिस्ट्ररला नोंद करून आधारकार्ड दिले. ती स्वतः चावी घेऊन रूम उघडून आत गेली. ती रात्री उशिरा आल्याने हॉटेल व्यवस्थापनाकडून चहा, नाश्त्यासाठी दरवाजा वाजवला गेला नाही..मात्र, दुपारी बारा वाजल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला; परंतु काही प्रतिसाद न मिळाल्याने सायंकाळी पोलिसांना कळवून साडेसहा वाजता दरवाजा उघडण्यात आला. तेव्हा ती गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळली. या संपूर्ण घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेज व व्हिडिओ पोलिस प्रशासनाला दिला आहे. त्या फुटेजनुसार युवती डॉक्टर रुममध्ये गेल्यानंतर इतर कोणीही व्यक्ती आत गेलेली नाही. गेल्या ३२ वर्षांच्या हॉटेलच्या इतिहासात असा प्रसंग कधीच घडलेला नाही. सज्ञान व्यक्तीला रूम देणे हे हॉटेलचे कायदेशीर कर्तव्य आहे. घटना घडली त्यादिवशी आम्ही इथे नव्हतो. घटना समजल्यानंतर रात्री आलो.''.Yashani Nagarajan: माध्यमिक शिक्षण विभागाच्या सखोल चौकशीसाठी समिती: कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन; चुकीचे काम करणाऱ्यांची गय नाही.अंधारे आणि आगवणे यांच्या पाठीमागे विकृत प्रवृत्तीची माणसे आहेत. विरोधकांनी यापूर्वी कोरेगाव, माण पॅटर्न वापरला आहे. आता तोच पॅटर्न फलटणमध्ये वापरला जात आहे. मी नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक असून, भाजपने उमेदवारी दिली तर निश्चित निवडणूक लढवणार आहे. त्यामुळे आम्हाला या प्रकरणात ओढण्याचे विरोधकांचे षड्यंत्र आहे. विरोधकांनी असली विकृत प्रवृत्ती थांबवावी. फलटण तालुक्यात विकासाचे चांगले काम होत असेल, तर त्याच्या पाठीशी उभे राहावे. विकासासाठी साथ द्यावी, असे आवाहनही श्री. भोसले यांनी केले.