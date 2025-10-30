सातारा

Woman Doctor Case: आम्हाला गोवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र: दिलीपसिंह भोसले; सुषमा अंधारे, आगवणेंच्या मागे कोणीतरी मास्टरमाइंड

Political Stir in Maharashtra: डॉक्टर युवती गुरुवारी (ता. २३) रात्री दीड वाजण्याच्या सुमारास स्वतः दुचाकीवर हॉटेलमध्ये आली. त्या वेळी सुरक्षारक्षकाने तिला हॉटेलच्या स्वागत कक्षात घेऊन गेले. बारामतीला जायचे असल्याचे सांगून हॉटेल कर्मचाऱ्याकडे रूमची मागणी केली.
फलटण: येथील डॉक्टर युवतीच्या आत्महत्या प्रकरणात शिवसेनेच्या उपनेत्या सुषमा अंधारे आणि जयश्री आगवणे यांनी केलेले आरोप निराधार असून, त्यांच्या पाठीमागे कोणीतरी मास्टरमाइंड आहे. आम्हाला या प्रकरणात गोवण्याचे विरोधकांचे षडयंत्र असल्याचे हॉटेल मधुदीपचे संचालक दिलीपसिंह भोसले सांगितले. पुण्यात अंधारे व आगवणे यांनी केलेल्या आरोपला आज श्री. भोसले यांनी फलटणमध्ये पत्रकार परिषद घेऊन उत्तर दिले. या वेळी तेजसिंह भोसले, रणजितसिंह भोसले उपस्थित होते.

