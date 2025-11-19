Satara Politics:'भाजपचा सातारा नगरपालिकेत महाविकास आघाडीला दणका'; आशा पंडित बिनविराेध विजयी..

सातारा: निवडणूक अर्ज दाखल केल्यानंतर अंतिम यादी जाहीर करण्यात प्रशासकीय यंत्रणेने जिल्ह्यातील सर्व पालिकांच्या यंत्रणापेक्षा जास्त वेळ घेतला आहे. त्यामुळे अर्ज दाखल केलेल्यांची अंतिम यादी आज दुपारपर्यंत जाहीर करणे प्रशासनाला शक्य झाले नव्हते. आज सायंकाळी उमेदवारी अर्ज भरलेल्या सर्वांची नावे समोर आली. त्यानुसार प्रभाग क्रमांक २० मध्ये ओबीसी महिला प्रवर्गातून भाजपच्या आशा पंडित यांचा एकमेव अर्ज असल्याचे समोर आले. त्यामुळे छाननीमध्ये अर्ज वैध ठरल्यास त्यांची बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे..भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचे निश्चित केलेल्या दोन्ही राजांनी प्रदीर्घ वाटाघाटीनंतर उमेदवार निश्चित केले. मात्र, दोन्ही राजे व भाजपचे मिळून ५० पेक्षा जास्त नाराज इच्छुकांनी दोन्ही राजांचा कौल डावलत अपक्ष म्हणून निवडणुकीसाठी अर्ज दाखल केला आहे. त्यामुळे अर्ज माघारी घेण्याच्या मुदतीत ही बंडखोरी शमविण्यासाठी दोन्ही राजांना व त्यांच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत..सातारा पालिका निवडणुकीसाठी खासदार उदयनराजे भोसले व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी भाजपच्या चिन्हावर निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार दोघांमध्ये उमेदवारी वाटपाबाबत चर्चा झाली. त्यातून नगराध्यक्षपदासह ५० नगरसेवक पदाच्या उमेदवारांची नावे अंतिम करण्यात आली. अर्ज भरण्याच्या शेवटच्या दिवसाच्या पूर्वसंध्येला दूरध्वनीवरून निवड झालेल्यांना अर्ज भरण्यास सांगण्यात आले. त्यानुसार त्यांनी काल उमेदवारी अर्ज दाखल केले; परंतु उमेदवारी निश्चितीची माहिती समोर आल्यानंतर दोन्ही राजे, तसेच भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली. दोन्ही राजांच्या व पक्षाचा कौल डावलून ५० पेक्षा जास्त कार्यकर्त्यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केल्याचे आज अर्ज दाखल केलेल्या उमेदवारांची अंतिम यादी जाहीर झाल्यानंतर समोर आले. त्यामुळे मनोमिलनाच्या उमेदवारांना नाराजांच्या बंडखोरीचा फटका बसू शकतो. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी शुक्रवारपर्यंत (ता. २१) अंतिम मुदत आहे. या कालावधीत बंडखोरांची मनधरणी करून अर्ज मागे घेण्यासाठी त्यांचे मन वळविण्यासाठी भाजप व दोन्ही राजांच्या गटांना प्रयत्न करावे लागणार आहेत..भाजप व दोन्ही राजांच्या गटाचे प्रमुख बंडखोरप्रभाग १- शंकर किर्दत (उदयनराजे गट), सतीश सूर्यवंशी (शिवेंद्रसिंहराजे गट), पृथ्वीराज ढाणे (उदयनराजे गट), महेश भोसले. प्रभाग ३- सनी भोसले, मनस्वी धुमाळ (शिवेंद्रसिंहराजे गट), शारदा जाधव (उदयनराजे गट). प्रभाग ४- विकास धुमाळ (शिवेंद्रसिंहराजे गट), रजनी जेधे (उदयनराजे गट), मनीषा साळुंखे. प्रभाग ५- शिवानी कळसकर (उदयनराजे गट), सोनम काळेकर (भाजप), राम हादगे (उदयनराजे गट), सुनेशा शहा (भाजप). प्रभाग ६- अतुल चव्हाण (शिवेंद्रसिंहराजे गट), नवनाथ पवार, शशांक ढेकणे (उदयनराजे गट), अमर इंदलकर, रविराज किर्दत (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग ७- अंजली घाडगे, संगीता धबधबे, आनंद शेंडे (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग ८- योगिता गालफाडे (भाजप), रवी माने (उदयनराजे गट). प्रभाग ९- शोभा केंडे (शिवेंद्रसिंहराजे गट), संजय पाटील (उदयनराजे गट), प्रभाग १०- सविता परमणे (शिवेंद्रराजे गट), नंदकुमार काटे (शिवेंद्रसिंहराजे गट), मधुकर जाधव (उदयनराजे गट). प्रभाग ११- वसंत लेवे (उदयनराजे गट). प्रभाग १२- पोपट कुंभार (शिवेंद्रसिंहराजे गट), बसाप्पा कोरे (भाजप), अश्विनी पुजारी (उदयनराजे गट). प्रभाग १३- सोनिया शिंदे (शिवेंद्रसिंहराजे गट), सावित्री बडेकर (उदयनराजे गट), दत्तू धबधबे (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग १४- दिनाज शेख (उदयनराजे गट), अक्षय गवळी (शिवेंद्रसिंहराजे गट), नासीर शेख (उदयनराजे गट). प्रभाग १५- राम हादगे, सनी भोसले (उदयनराजे गट), .ऋषिकेश अमर गायकवाड (उदयनराजे गट), अमोल पाटोळे (शिवेंद्रसिंहराजे गट), स्वाती आंबेकर (उदयनराजे गट). प्रभाग १६- अमित महिपाल (शिवेंद्रसिंहराजे गट), शंकर माळवदे, विनायक कांबळे (उदयनराजे गट). प्रभाग १७- धनश्री महाडिक (भाजप), सुवर्णा पाटील (उदयनराजे गट), महेश चौगुले (उदयनराजे गट). प्रभाग १८- विनोद मोरे (उदयनराजे गट). प्रभाग १९- अभिजित बारटक्के, जयश्री तिरोडकर (भाजप), सीमा नलावडे (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग २०- प्रशांत आहेरराव (उदयनराजे गट). प्रभाग २१- सागर पावसे, रवींद्र झुटींग, धनंजय पाटील (उदयनराजे गट), किशोर पंडित (भाजप) रूपाली पावसे (उदयनराजे गट), नेहा खैर (उदयनराजे गट), आशा ढगे (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग २२ - गौरव इंमडे (उदयनराजे गट), प्रभाग २३- जयराम काळे, वेदवती लेवे (शिवेंद्रसिंहराजे गट), प्रभाग २४- कल्पना चौगुले (उदयनराजे गट), राहुल कदम (शिवेंद्रसिंहराजे गट). प्रभाग २५ - प्रकाश साळुंखे (उदयनराजे गट)..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.