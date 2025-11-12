Satara Accident:'टेंपोच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार'; फलटण रस्त्यावर कापडगाव हद्दीत अपघात; दोघे जखमी, चालक फरारी

लोणंद : फलटण रस्त्यावर कापडगाव (ता. फलटण) हद्दीत आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात टेंपोने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला असून, अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...रामजतन इंद्रकुमार गौड (वय २३, रा. मॅग्नेशिया कंपनी, लोणंद) असे अपघातात ठार झालेल्याचे नाव असून, रामसागर आनंदकुमार गौड व रवीकुमार गौड (दोघेही रा. सोनभद्र, उत्तर प्रदेश) हे गंभीर जखमी झाले आहेत..याबाबत लोणंद पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, लोणंद- फलटण रस्त्यावरून फलटणच्या दिशेने भरधाव वेगात निघालेला टेंपो (एमएच- १० सीक्यू- २४२६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास कापडगाव हद्दीत आल्यानंतर त्याने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (एमएच- ४५ क्यू -६९०३) जोरदार धडक दिली. यामध्ये दुचाकीस्वार रामजतन गौड याचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुचाकीवरील अन्य रामसागर गौड व रवीकुमार गौड दोघेही गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.दरम्यान, या अपघातानंतर जखमींना मदत न करता टेंपोचालकाने घटनास्थळावरून पळ काढला. याबाबत लोणंद पोलिस ठाण्यात अज्ञात टेंपो चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. घटनास्थळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सुशील भोसले, हवालदार अतुल कुंभार यांनी भेट देऊन पंचनामा केला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.