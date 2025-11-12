सातारा

Satara Accident:'टेंपोच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार'; फलटण रस्त्यावर कापडगाव हद्दीत अपघात; दोघे जखमी, चालक फरारी

Fatal Crash Near Kapadgaon: लोणंद- फलटण रस्त्यावरून फलटणच्या दिशेने भरधाव वेगात निघालेला टेंपो (एमएच- १० सीक्यू- २४२६) सकाळी साडेआठच्या सुमारास कापडगाव हद्दीत आल्यानंतर त्याने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला (एमएच- ४५ क्यू -६९०३) जोरदार धडक दिली. यामध्ये दुचाकीस्वार रामजतन गौड याचा जागीच मृत्यू झाला.
लोणंद : फलटण रस्त्यावर कापडगाव (ता. फलटण) हद्दीत आज सकाळी साडेआठ वाजण्याच्या सुमारास अज्ञात टेंपोने समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीस्वार जागीच ठार झाला असून, अन्य दोघे गंभीर जखमी झाले आहेत.

