Nitin Gadkari: जैवइंधन निर्मितीमुळे शेतकरी समृद्ध: केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, इंधन आयातीचा पैसा शेतकऱ्यांच्या खिशात गेला पाहिजे!

खंडाळा : देशातील पैसा इंधनाच्या आयातीपोटी बाहेर जात आहे. हा पैसा देशाबाहेर न जाता तो शेतकऱ्यांच्या खिशात गेला पाहिजे, हेच आमचे स्वप्न आहे. जैवकचरा आणि शेतीमालावर प्रक्रिया करून इंधन निर्मिती करणारे ''राज क्लीन एनर्जी''सारखे प्रकल्प देशातील अनेक प्रश्नांचे एकच उत्तर आहे. यामुळे गाव आणि शेतकरी समृद्ध होऊन आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न साकार होईल, असा विश्वास केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांनी व्यक्त केला..'राज प्रोसेस इक्विपमेंट्स अँड सिस्टिम्स प्रा. लि.'च्या वतीने खंडाळा येथे उभारलेल्या 'राज क्लीन एनर्जी' या 'कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस प्रकल्पा'च्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. या वेळी व्यासपीठावर सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकास व पंचायतराजमंत्री जयकुमार गोरे, मदत व पुनर्वसनमंत्री मकरंद पाटील, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील, माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, प्रभाकर देशमुख, अनिल देसाई, धैर्यशील कदम, ऋषिकेश धायगुडे-पाटील आदी मान्यवर उपस्थित होते..मंत्री गडकरी म्हणाले, ''राज क्लीन एनर्जीच्या तंत्रज्ञानामुळे ग्रामीण भागाचा चेहरामोहरा बदलेल. खंडाळा गावातील तरुणाला पुण्याला नोकरीसाठी जाण्याची गरज भासणार नाही. उलट पुण्यात शिक्षण घेतलेला इंजिनिअर खंडाळा गावात नोकरीसाठी येईल, असे उलटे चक्र आता फिरणार आहे. देशाच्या जीडीपीमध्ये ६५ टक्के लोकसंख्या असलेल्या कृषी क्षेत्राचे योगदान केवळ १४ टक्के आहे. हे चित्र बदलण्यासाठी शेतीपूरक धोरणांमध्ये सुधारणा आवश्यक होती. पारंपरिक शेती सोडून आयात पर्यायी उत्पादनांकडे वळल्यास शेतकरी सुखी व संपन्न होईल.''.ते म्हणाले, ''आज साखर कारखानदारीसमोर मोठी आव्हाने आहेत. केवळ साखरेवर कारखाने चालवणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे इथेनॉल, बायो-सीबीजी आणि हायड्रोजन या उपउत्पादनांची निर्मिती करणे काळाची गरज आहे. खंडाळ्यातील हा सीबीजी प्रकल्प येत्या काळात भारत सरकारच्या गॅस पाइपलाइनला जोडला जाईल. ज्यामुळे देशाची मोठी परकीय चलन गंगाजळी वाचेल.''.'राज प्रोसेस इक्विपमेंट्स'चे कार्यकारी व्यवस्थापक अनिलराज पिसे प्रास्ताविक करताना म्हणाले, ''आम्ही गेल्या २५ वर्षांपासून या क्षेत्रात कार्यरत आहोत. जगभरातील ३५ देशांमध्ये कंपनी आपले तंत्रज्ञान पोहोचवत असून, आमचे पाच हजारांहून अधिक समाधानी ग्राहक आहेत. ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती करणे आणि शेतकऱ्यांना समृद्ध करणे हेच आमचे ध्येय आहे.'' विजयराज पिसे यांनी आभार मानले..अनिलराज पिसे यांच्यासारख्या तरुण उद्योजकाने धाडस दाखवून संशोधन करून ३५ देशांमध्ये आपल्या कामाचा ठसा उमटवत खंडाळ्यात प्रकल्प उभा केला. या प्रकल्पाला माझ्या मनापासून शुभेच्छा.- नितीन गडकरी, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री.