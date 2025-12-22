सातारा : जिल्ह्यातील नऊ पालिका व एका नगरपंचायतीच्या निवडणुकीत महायुतीमधील घटक पक्षांमध्येच झालेल्या लढतींमध्ये सात ठिकाणी नगराध्यक्षपद पटकावत जिल्ह्यातील राजकारणात आपणच ‘धुरंधर’ असल्याचे भाजपने दाखवून दिले. सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे व जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे सातारा, फलटण, वाई, म्हसवड, रहिमतपूर, मलकापूर व मेढा या ठिकाणी भाजपचे वर्चस्व राहिले आहे. मतदारसंघातील तीन नगरपालिकांपैकी मकरंद पाटील यांना महाबळेश्वर व पाचगणीचे गड राखण्यात यश आले. त्यामुळे जिल्ह्यात राष्ट्रवादीचे चिन्ह राजकीय पटलावर टिकले. मात्र, वाईने त्यांना दगा दिला. कऱ्हाडमध्ये माजी आमदार बाळासाहेब पाटील व शिवसेनेचे राजेंद्रसिंह यादव यांच्या युतीमुळे अतुल भोसले यांना त्यांच्याच मतदारसंघात पराभवाची चव चाखावी लागली. गेल्या ३० वर्षांपासून आपल्या पालिकांवर सत्ता गाजवणारे फलटणचे विधान परिषदेचे माजी सभापती रामराजे नाईक-निंबाळकर, राष्ट्रवादीचे सुनील माने व लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांना बसलेला पराभवाचा झटका हा या पालिका निकालांमधील महत्त्वाच्या घटना ठरल्या आहेत..MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.साताऱ्यात राजांच्या मनोमिलनाला यशसातारा पालिकेमध्ये खासदार उदयनराजे भोसले व बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यात मनोमिलन झाले होते. त्यामुळे भाजपला अमोल मोहिते यांच्या रूपाने नगराध्यक्ष पदाबरोबर नगरसेवकांच्या ५० पैकी ४० जागांवर यश मिळाले. शिवसेनेला केवळ एका जागेचे खाते उघडता आले. दोन्ही राजेंना उमेदवारी देण्यावर मर्यादा आल्याने दोन्हीकडील समर्थकांनी बंडखोरी केली होती. त्यापैकी नऊ बंडखोरांनी विजय मिळवत मनोमिलनाच्या उमेदवारांना धक्का दिला..कऱ्हाडमध्ये अतुल भोसलेंना अपयशकऱ्हाड पालिका जिंकण्यासाठी भाजपचे जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले यांनी सुरुवातीपासून प्रयत्न केले होते. त्यासाठी त्यांनी जनशक्ती आघाडीच्या माजी नगराध्यक्ष शारदा जाधव गटाला आपल्या सोबत घेतले; परंतु माजी आमदार बाळासाहेब पाटील व शिवसेनेच्या राजेंद्रसिंह यादव यांनी बेरजेचे राजकारण करत लोकशाही यशवंत विकास आघाडीच्या माध्यमातून एकत्रित प्रयत्न केले. त्याला कऱ्हाडकरांनी भक्कम पाठबळ दिले. राजेंद्रसिंह नगराध्यक्ष झाले. त्याचबरोबर आघाडीला नगरसेवकांच्या ३१ पैकी तब्बल २० जागांवर यश मिळाले. एक अपक्ष निवडून आला, तर भाजपला केवळ १० जागांवर समाधान मानावे लागले. स्वतंत्र चूल मांडणाऱ्या काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही..मलकापूरमध्ये ‘मनोहर’ खेळी यशस्वीमाजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे समर्थक मनोहर शिंदे यांचे गेली २५ वर्षे मलकापूर पालिकेमध्ये वर्चस्व होते. ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अतुल भोसले यांनी त्यांना आपल्याकडे वळवले. त्यांच्या या खेळीमुळे मलकापूरमध्ये भाजपची सत्ता आली. भाजपला नगराध्यक्षाबरोबर नगरसेवकांच्या २२ पैकी १८ जागा मिळाल्या; परंतु आजवर मलकापूरमध्ये अस्तित्व नसलेल्या उदयसिंह उंडाळकर यांनी दिलेल्या लढतीला फळ मिळाले. चार नगरसेवकांच्या माध्यमातून राष्ट्रवादीने मलकापूर पालिकेत प्रवेश मिळवला आहे..फलटणमध्ये रामराजेंचा गड उद्ध्वस्तफलटण पालिकेत १९९५ पासून असलेल्या रामराजेंच्या निर्विवाद सत्तेचा माजी खासदार रणजितसिंह नाईक-निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप व राष्ट्रवादीच्या युतीने धुव्वा उडवला. रामराजेंचे पुत्र अनिकेतराजे नाईक-निंबाळकर यांना पराभवाचा झटका बसला. फलटणकरांनी समशेरसिंह नाईक-निंबाळकरांच्या आजवरच्या संघर्षाला बळ देत त्यांच्या गळ्यात विजयाची माळ घातली. त्याचबरोबर नगरसेवक पदाच्या २७ जागांपैकी भाजप व राष्ट्रवादीच्या १८ उमेदवारांना निवडून दिले. रामराजे गटाच्या शिवसेना-कृष्णा भीमा आघाडी व काँग्रेसच्या युतीला केवळ नऊ जागांवर समाधान मानावे लागले..वाईत मकरंद पाटलांना पराभवाची चववाई पालिकेत मागील निवडणुकीप्रमाणे नगराध्यक्ष भाजपचा निवडून आला. राष्ट्रवादीचे अनिल सावंत यांना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर प्रवेश देऊन उमेदवारी देण्याची भाजपची खेळी यशस्वी ठरली. या पालिकेसाठी मंत्री गोरे, मदन भोसले, शिवेंद्रसिंहराजे व अतुल भोसले यांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे नगरसेवकपदाच्या २३ पैकी १० जागा पटकावण्यात भाजपला यश आले. पाटील बंधूंसाठी हा धक्का मानला जात आहे. या ठिकाणी राष्ट्रवादीचे १२, तर एक अपक्ष उमेदवार निवडून आला आहे..पाचगणीत लक्ष्मी कऱ्हाडकरांना पराभवाचा धक्कापाचगणी पालिकेवर गेल्या १५ वर्षांपासून लक्ष्मी कऱ्हाडकर यांची सत्ता होती. या सत्तेला हादरा देण्यासाठी मंत्री मकरंद पाटील यांच्या गटाचे माजी नगराध्यक्ष शेखर कासुर्डे व राष्ट्रवादीचे नेते राजेंद्र राजपुरे यांनी आखलेली व्यूहरचना यशस्वी झाली. राष्ट्रवादी पुरस्कृत दिलीप बगाडे नगराध्यक्षपदी विजयी झाले. नगरसेवकांच्या २० जागांपैकी राष्ट्रवादीला १२ मिळाल्या. लक्ष्मी कऱ्हाडकर गटाला केवळ आठ जागाच निवडून आणता आल्या. त्यामुळे १५ वर्षांनंतर कऱ्हाडकर गट पाचगणी पालिकेच्या सत्तेतून बाहेर राहणार आहे..महाबळेश्वरमध्ये राष्ट्रवादीचा दमदार प्रवेशमहाबळेश्वर पालिकेतील सत्तेसाठी मकरंद पाटील यांना स्थानिक गटांवर अवलंबून राहावे लागत होते. यंदा पहिल्यांदा त्यांनी राष्ट्रवादीच्या चिन्हावर निवडणूक लढवण्याचा निर्णय घेतला. त्याला निर्धोक यश मिळाले. नगराध्यक्षपदी राष्ट्रवादीचे सुनील शिंदे विजयी झाले. त्याचबरोबर नगरसेवकपदाच्या २० पैकी १३ जागाही राष्ट्रवादीला मिळाल्या. सहा ठिकाणी अपक्षांना यश मिळाले. पक्ष चिन्हावर निवडणुकीला सामोरे गेलेल्या भाजपला एकाच जागेवर समाधान मानावे लागले. डी. एम. बावळेकर गटाला या निवडणुकीत धक्का बसला..म्हसवडवर भाजपचा झेंडाम्हसवड पालिकेत ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे यांना रोखण्यासाठी राष्ट्रवादीचे दोन्ही गट व राष्ट्रीय समाज पक्षाने एकत्रित येत स्वतंत्र पॅनेल उभे केले होते; परंतु या युतीसमोर जयकुमार गोरे यांची रणनीती भारी पडली. भाजपच्या पूजा वीरकर नगराध्यक्षा झाल्या. नगरसेवक पदाच्या २० पैकी २० जागा भाजपने जिंकल्या. विरोधकांना म्हसवड पालिकेत खातेही उघडता आले नाही..रहिमतपूरमध्ये सुनील मानेंची हाररहिमतपूर पालिकेतील राष्ट्रवादीच्या सुनील माने यांच्या गेल्या २५ वर्षांच्या एकहाती सत्तेला या निवडणुकीत तडा गेला. मंत्री जयकुमार गोरे यांच्या राजकीय नियोजनामुळे सुनील माने यांच्या पत्नीला पराभव स्वीकारावा लागला. भाजपच्या नीलेश माने यांच्या पत्नी वैशाली माने या नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या. त्याचबरोबर भाजपने नगरसेवक पदाच्या २० पैकी नऊ जागांवर विजय मिळवला. राष्ट्रवादी व शिवसेनेच्या युतीला ११ जागा मिळाल्या. सुनील माने यांनी ऐन निवडणुकीत राष्ट्रवादीमध्ये प्रवेश केला, तसेच शिवसेनेचे वासुदेव माने यांचा पाठिंबा मिळवला, तरीही त्यांना भाजपच्या चित्रलेखा माने-कदम व नीलेश माने या दोन गटांच्या मनोमिलनापुढे नगराध्यपद राखता आले नाही..राज्य सरकारचा माेठा निर्णय! 'गुन्हा लपविल्यास मुख्याध्यापकासह व्यवस्थापनाविरुद्धही गुन्हा';\nजबाबदारी केली निश्चित...मेढ्यात भाजपला शिवसेनेची टक्करमेढा नगरपंचायतीवर मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांचे वर्चस्व होते. सर्व सत्ताकेंद्रे हाती असल्यामुळे भाजपच्या पॅनेलसमोर कोणाचा टिकाव लागेल, अशी परिस्थिती नव्हती. त्यानुसार नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार रूपाली वारांगडे तसेच नगरसेवक पदाच्या १७ पैकी ११ जागांवर त्यांचे उमेदवार विजयी झाले; परंतु अंकुश कदम यांनी निर्माण केलेल्या वातावरणामुळे शिवसेनेने भाजपला चांगलीच लढत दिली. भाजपच्या नगराध्यक्ष पदाच्या उमेदवार केवळ ४६ मतांनी निवडून आल्या. शिवसेनेचे पाच नगरसेवक निवडून आले. राष्ट्रवादी शरद पवार गटाला या ठिकाणी केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.