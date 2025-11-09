Manohar Shinde: भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय माझ्यासाठी कठीण: मनोहर शिंदे; मलकापूर शहरातील प्रलंबित विकासकामांसाठी निधीची गरज

मलकापूर : भाजपमध्ये प्रवेश करणे हा निर्णय माझ्यासाठी कठीण आहे. मात्र, २४ वर्षांच्या वाटचालीमध्ये माझ्यासोबत असणाऱ्या समर्थकांना मी न्याय देऊ शकलो नाही, तर काळ मला माफ करणार नाही, अशी माझी भावना झाली, तसेच शहरातील प्रलंबित विकासकामांसाठी त्वरित ५१ कोटींच्या निधीची गरज आहे. तो निधी केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या माध्यमातून मिळू शकतो. त्यामुळे मलकापूरच्या विकासाचा विचार करून जनतेच्या हितासाठी मी भाजपमध्ये प्रवेश करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती माजी उपनगराध्यक्ष मनोहर शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.श्री. शिंदे म्हणाले, ‘‘२५ वर्षांच्या कालावधीमध्ये मलकापूरच्या विकासासाठी सातत्याने प्रयत्न केले. माजी आमदार (कै.) भास्करराव शिंदे यांची पुण्याई, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आशीर्वादामुळेच मलकापूरमध्ये विविध विकासकामे राबवू शकलो. शहरात २४ तास पाणीपुरवठा योजना राबवून मलकापूरचा देशपातळीवर नावलौकिक वाढवला. अनेक विकासाभिमुख योजना राबवल्या राबवल्या, त्याची नोंद शासनाने घेतली. .शहराच्या विकास आराखड्याच्या माध्यमातून माझ्या समर्थकांसह अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर आरक्षण पडले आहे. शहरातील अनेक रस्त्यांची कामे प्रलंबित आहेत. भुयारी गटार योजना अपूर्ण अवस्थेत आहे. नवीन प्रशासकीय इमारतीसाठी लागणारा निधी, झोपडपट्टी वासीयांसाठीची घरे, शहराचा विकास ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. त्यासाठी निधीची गरज भासणार आहे. निधी केंद्रात असणारे सरकार देऊ शकते.’’.दरम्यान, सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांची रस्त्यांच्या कामासंदर्भात भेट घेतली. त्यावेळी तिथे आमदार डॉ. अतुल भोसले यांच्यासमवेत भेट झाली. त्यांनी विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येण्याचा आग्रह धरला, तसेच सोबत आलो, तर शहराच्या विकासाला गती मिळेल, अशी चर्चा झाली. त्यानंतर कार्यकर्त्यांना व समर्थकांना विचारात घेऊन शहरवासीयांच्या हिताचा विचार व कार्यकर्त्यांचे प्रश्नांसाठी मुख्य प्रवाहात म्हणजेच भाजप बरोबर जाण्याचा निर्णय घेतला आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...जबाबदारी देतील ती स्वीकारणारभाजपमध्ये कधी व कोठे प्रवेश करायचा, याबाबत शिंदे म्हणाले, की तो निर्णय सर्वस्वी आमदार डॉ. अतुल भोसले घेतील. ते जी जबाबदारी देतील ती स्वीकारणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. मलकापूर शहराचा विकास हा एकमेव दृष्टिकोन डोळ्यासमोर ठेवून हा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासाठी कोणतीही मागणी केली नाही किंवा माझी राजकीय इच्छाशक्ती ही त्यांच्याजवळ बोलून दाखवली नसल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले. मी कामावर विश्वास ठेवणारा माणूस आहे. त्यामुळे भाजपमध्ये जी जबाबदारी देतील ती प्रामाणिकपणाने पार पडण्याचा माझा प्रयत्न राहील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.