सातारा : पालिकेत एरवी एकमेकांची जिरविण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सदस्यांनी आज मात्र एकजुटीने ‘ओनली एन्जॉय’ असा सूर आळवत सातारा सोडला. प्रवासात गाण्यांच्या भेंड्या, इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारत कधी मुळशी आले हे कळलेच नाही. दिवसभराच्या थकव्यानंतर बॉईज टीमने क्रिकेटचे मैदान पकडले, तर महिलांनी पदर खोचत खो- खो खेळण्याचा आनंद लुटला. येत्या गुरुवारपर्यंत (ता. १८) असेच एक दिलाने राहून राजांचे शिलेदार आम्ही...भाजपचे कमळ फुलवायचे आहे, अशा प्रतिक्रिया काही नगरसेवकांनी आज दिल्या..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सांगली- सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधान परिषद निवडणुकीत दगाफटका टाळण्यासाठी भाजपकडून दक्षता घेण्यात येत आहे. आज जिल्हा परिषद, सातारा पालिका, मेढा नगरपंचायत पदाधिकारी व सदस्य, तसेच सातारा व मेढा पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची टीम एक मोठी आणि एक छोटी बस, तसेच तीन खासगी वाहनांमधून मुळशी येथे पर्यटनासाठी गेल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू होती..दरम्यान, पालिकेचे उपाध्यक्ष ॲड. दत्तात्रय बनकर, माजी उपाध्यक्ष मनोज शेंडे, नगरसेवक फिरोज पठाण, विनोद खंदारे, रवींद्र ढोणे हे त्यांची वैयक्तिक कामे असल्याने आज सहकाऱ्यांसमवेत जाऊ शकले नाहीत. उद्यापर्यंत त्यातील काही जण सहकाऱ्यांना जॉईन होतील, अशी शक्यता आहे..कऱ्हाड, पाटणकरांची मतदानापूर्वी गोवा सफरकऱ्हाड : भाजपने कऱ्हाडसहित मलकापूर पालिका व पाटणच्या त्यांच्या पक्षाच्या सुमारे ४७ नगरसेवकांना गोव्याला हलविल्याची राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चा आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये क्रॉस व्होटिंगचा इतिहास लक्षात घेता प्रमुख पक्षांकडून नगरसेवकांना एकत्र ठेवण्याची रणनीती अवलंबली जाते. त्याच धर्तीवर कऱ्हाडच्या भाजपच्या १२ नगरसेवकांना, मलकापूरच्या नगराध्यक्षांसह २०, तर पाटण नगरपंचायतीच्या १५ नगरसेवकांना गोव्यातील एका ठिकाणी मुक्कामी ठेवण्यात आले आहे. त्या सगळ्यांना मतदानाच्या दिवशी थेट आणले जाणार आहे..Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.शिवसेनेचा निर्णय मुंबईतूनपालिकेच्या कारभारात ढवळाढवळ करणाऱ्या काही नगरसेविकांचे नवरोबा देखील ट्रिपमध्ये सहभागी झाल्याची खुमासदार चर्चा आज राजकीय वर्तुळात होती, तर दुसरीकडे पालकमंत्री शंभूराज देसाईंनी माध्यमांशी बोलताना शिवसेनेचा निर्णय हा मुंबईतून आमचे नेते एकनाथ शिंदे सांगतील, त्याप्रमाणे होईल असे स्पष्ट केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.