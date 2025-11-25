सातारा

Atul Bhosale: भाजप नेत्यांचे फोटो अपक्षांनी वापरू नयेत : जिल्‍हाध्‍यक्ष डॉ. अतुल भोसलेंचा इशारा; अन्यथा माेठी कारवाई हाेणार..

BJP leaders photo misuse: सातारा जिल्ह्यात आगामी निवडणुकीची चाहूल लागलेली असताना भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. अतुल भोसले यांनी अपक्ष उमेदवारांना कडक इशारा दिला आहे. भाजप नेत्यांचे फोटो, बॅनर किंवा प्रचार साहित्य अपक्षांनी वापरू नये, अन्यथा मोठी कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट संदेश त्यांनी दिला.
“Dr. Atul Bhosale warns independents against unauthorized use of BJP leaders’ photographs.”

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : भाजपचे अधिकृत उमेदवार नसलेल्यांनी भाजप नेत्यांचे फोटो वापरू नये, अन्यथा कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले यांनी पत्रकाद्वारे दिला आहे.

