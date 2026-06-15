Sangli Satara Election: विधान परिषद निवडणुकीत मोठी रणनीती! भाजपचे सदस्य अज्ञातस्थळी हलवणार, क्रॉस वोटिंगची धास्ती?,सांगली-सातारा विधान परिषद लढतीत ट्विस्ट

सातारा : सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मतदारांची विशेष खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. क्रॉस वोटिंग आणि फोडाफोडीचे राजकारण टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मतदानापर्यंत सर्वांना एकत्र ठेवून नाराजांची मनधरणी करण्यासाठी पर्यटनस्थळी नेले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...सुरुवातीला भारतीय जनता पक्षाच्या बाजूने एकतर्फी वाटणाऱ्या विधान परिषदेच्या निवडणुकीत अंतिम टप्प्यात रंगत आली आहे. भाजपचे धैर्यशील कदम व राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे अभयसिंह जगताप अशी लढत होणार आहे. या लढतीत महाविकास आघाडीने भाजपसमोर आव्हान निर्माण केल्यामुळे भाजप अलर्ट झाले असून, मतदार फुटू नयेत, याची खबरदारी घेऊन भाजपच्या सदस्यांना उद्या अज्ञातस्थळी नेणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे..दरम्यान, विधान परिषदेच्या आखाड्यात अनेकदा गुप्त मतदानामुळे मतदारांनी पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध क्रॉस वोटिंग केले आहे. त्यामुळे भाजप या निवडणुकीत पुरेपूर काळजी घेत आहे. अज्ञातस्थळी नेणाऱ्या सर्व मतदारांना एकाच ठिकाणी ठेवून पक्षाचे वरिष्ठ नेते त्यांच्याशी चर्चा करून नाराजांची मनधरणी करणार असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे..दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, शिवसेना, काँग्रेस या पक्षाच्या मतदार सदस्यांना सद्यःस्थितीत कुठेही अज्ञातस्थळी नेण्यात येणार नसल्याचे दिसत आहे. मात्र, भाजपच्या सदस्यांना अज्ञातस्थळी नेऊन मतदानादिवशी सकाळी आणणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. .Sant Dnyaneshwar Maharaj palkhi: ज्ञानेश्वर माउली पालखी रथ बैलजोडीवरून वाद; रानवडे कुटुंबीयांना मान, मात्र देवस्थानचे पत्र नाही.कारखान्यावर येणार एकत्रविधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर खासदार उदयनराजे आणि मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांचे समर्थक असणाऱ्या व भाजपच्या तिकिटावर निवडून आलेल्या नगरसेवकांना सोमवारी (उद्या) सकाळी ११ वाजता अजिंक्यतारा कारखान्यावर एकत्र येण्याचा निरोप देण्यात आला आहे. या ठिकाणाहून त्यांना बसमधून अज्ञातस्थळी नेले जाणार आहे. या नगरसेवकांमध्ये अपक्ष निवडून आलेल्या नगरसेवकांचा समावेश नसल्याची चर्चा आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.