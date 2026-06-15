सातारा

Sangli Satara Election: विधान परिषद निवडणुकीत मोठी रणनीती! भाजपचे सदस्य अज्ञातस्थळी हलवणार, क्रॉस वोटिंगची धास्ती?,सांगली-सातारा विधान परिषद लढतीत ट्विस्ट

Cross voting fears in Maharashtra Legislative Council election: सांगली-सातारा विधान परिषदेत क्रॉस वोटिंगचा पेच टाळण्यासाठी भाजपची मोठी चाल; जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी हलवून नाराजांची मनधरणी करण्याची तयारी
Cross-Voting Concerns Trigger BJP Strategy Ahead of Crucial MLC Election

Cross-Voting Concerns Trigger BJP Strategy Ahead of Crucial MLC Election

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सकाळ वृत्तसेवा
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सातारा : सांगली-सातारा स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मतदारांची विशेष खबरदारी घेण्यास सुरुवात केली आहे. क्रॉस वोटिंग आणि फोडाफोडीचे राजकारण टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद सदस्य, नगरसेवकांना अज्ञातस्थळी पाठवण्याची तयारी सुरू केली आहे. मतदानापर्यंत सर्वांना एकत्र ठेवून नाराजांची मनधरणी करण्यासाठी पर्यटनस्थळी नेले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.

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