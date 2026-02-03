सातारा

Karad News: भाजपची नंबर एकसाठी यशवंतभूमीत रणनीती; झेडपी, पंचायत समिती निवडणूक, प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत मास्टरप्लॅन!

कऱ्हाड: जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी भाजपने सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपच नंबर एक ठरण्याची रणनीती आखण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आज येथे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिकेनंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही सर्वाधिक संख्येने भाजपचे कमळ फुलवा, असा कानमंत्र पदाधिकाऱ्यांना दिला.

