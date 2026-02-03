Karad News: भाजपची नंबर एकसाठी यशवंतभूमीत रणनीती; झेडपी, पंचायत समिती निवडणूक, प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत मास्टरप्लॅन!

कऱ्हाड: जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी भाजपने सातारा, सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्यात भाजपच नंबर एक ठरण्याची रणनीती आखण्यासाठी प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या उपस्थितीत आज येथे वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांची महत्त्वपूर्ण बैठक घेतली. प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण यांनी नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिकेनंतर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही सर्वाधिक संख्येने भाजपचे कमळ फुलवा, असा कानमंत्र पदाधिकाऱ्यांना दिला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...जिल्हा परिषद सार्वत्रिक निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांतील भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक येथील एका हॉटेलमध्ये झाली. यावेळी आमदार गोपीचंद पडळकर, भाजपचे प्रदेश महामंत्री राजेश पांडे, माजी आमदार सुरेश हळवणकर, विभागीय संघटक मकरंद देशपांडे, कार्यकारिणी पदाधिकारी विक्रम पावसकर, सांगलीचे जिल्हाध्यक्ष सम्राट महाडिक यांच्यासह मान्यवर, पदाधिकारी उपस्थित होते..\rज्याप्रमाणे नगरपालिका, नगरपंचायत, महापालिकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने जोरदार विजय मिळवून यश मिळवले, त्या पद्धतीने जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीतही कमळ फुलविण्यासाठी भाजपने मायक्रो प्लॅनिंग केले आहे. सात फेब्रुवारीला जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी मतदान होणार आहे. .त्याअगोदर पदाधिकाऱ्यांच्या भावना जाणून घेऊन त्यांच्याकडून प्रचारात, मतदारांपर्यंत पोचण्यात अजूनही काही त्रुटी राहिल्या आहेत का? अजून काय-काय करण्याची गरज आहे? याची विचारणा पदाधिकाऱ्यांकडून मतदानासाठी उरलेल्या अवघ्या चारच दिवसांत त्या दूर करण्यासाठी भाजपने आजच्या बैठकीत नियाेजन केले. त्यासाठी मुंबईहून भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चव्हाण खास विमानाने कऱ्हाडला आले होते. .Deputy CM Sunetra Pawar: उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आज कऱ्हाड दौऱ्यावर; विदीप जाधव यांच्याही कुटुंबीयांची भेट घेणार!.त्यांनी पदाधिकाऱ्यांकडून माहिती जाणून घेऊन उचित कार्यवाहीसाठीचे आश्वासन दिले. पदाधिकाऱ्यांना जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकीतही विजय मिळवण्यासाठीचा यावेळी त्यांनी कानमंत्र देऊन यावेळीही सर्वाधिक संख्येने कमळ फुलेल, असा विश्वास व्यक्त केला. मोदी सरकारने आणि भाजप-महायुती सरकारने घेतलेले लोकहितकारी निर्णय तळागाळातील शेवटच्या माणसापर्यंत पोहोचवा, असेही आवाहनही केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.