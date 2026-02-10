Karad Panchayat Samiti Results: कऱ्हाड पंचायत समितीत भगवा; भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडेंचा जलवा!

-हेमंत पवार कऱ्हाड: सातारा जिल्हा परिषद व कऱ्हाड पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला स्वीकारल्याचे निकालातून दिसून आले. तालुक्यात पहिल्यांदाच भाजपला १२ पैकी आठ गटांत, तर पंचायत समितीच्या २४ पैकी १३ गणांत स्पष्ट बहुमत मिळाले..Viral Video: मुख्यमंत्र्यांनी दिली चक्क रामदेव बाबांना टक्कर! 'शीर्षासन' करतानाचा व्हिडिओ व्हायरल; जाणून घ्या शीर्षासनाचे फायदे.त्यामुळे पंचायत समितीवर भाजपने एकहाती सत्ता काबीज केली. झेडपी गटात राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अजितदादा पवार पक्षाला दोन, कॉँग्रेस आणि अपक्षला प्रत्येक एक जागा मिळाली. साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांना तांबवे गटात तर माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांना कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदार संघात मतदारांनी धक्का दिल्याचे दिसून येते. माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, राष्ट्रवादीचे नेते ॲड. उदयसिंह पाटील-उंडाळकर यांनी गड राखला आहे. मात्र, या निकालातून भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे यांचाच कऱ्हाड तालुक्यात करिष्मा चालल्याचे स्पष्ट होत आहे..\rकऱ्हाड तालुक्यातील जिल्हा परिषदेचे १२ गट व पंचायत समितीच्या २४ गणांसाठी शनिवारी ४८६ मतदान केंद्रांवर ६९.३४ टक्के मतदान झाले. त्यात दोन लाख ८१ हजार ९२८ मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला. त्याची मतमोजणी निवडणूक निर्णय अधिकारी अतुल म्हेत्रे, सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी कल्पना ढवळे, अतिरिक्त सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी प्रताप पाटील यांच्या उपस्थितीत झाली. .मतमोजणीला पाल गटासाठी २५, उंब्रज गटासाठी २२, मसूर गटासाठी २३, कोपर्डे हवेली गटासाठी २०, सैदापूर गटासाठी २०, वारुंजी गटासाठी १९, तांबवे गटासाठी २०, विंग गटासाठी १९, कार्वे गटासाठी २१, रेठरे बुद्रुक गटासाठी २३, काले गटासाठी २२, येळगाव गटासाठी २४ अशा फेऱ्या झाल्या. त्यात भाजपने रेठरे बुद्रुक, तांबवे, सैदापूर, मसूर, विंग, काले, उंब्रज या गटांत स्पष्ट बहुमत मिळवले. येळगाव, कार्वे गट राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडे, वारुंजी गट कॉँग्रेसने, तर भाजपचे बंडखोर अपक्ष उमेदवार विद्या रामकृष्ण वेताळ यांनी बाजी मारली आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.पंचायत समितीवर पहिल्यांदाच भाजपने ऐतिहासिक सत्तांतर घडवले. भाजपने सैदापूर, हजारमाची, विंग, कोळे, रेठरे बुद्रुक, काले, गोळेश्वर, कोयना वसाहत, शेरे, वाघेरी, चरेगाव, मसूर, वडोली भिकेश्वर व उंब्रज गणांत यश मिळवले आहे. राष्ट्रवादी कॉँग्रेस अजितदादा पवार गटाने कालवडे, येळगाव, सवादे, कार्वे येथे बाजी मारली. कॉँग्रेसनेही तळबीड व वारुंजी गण ताब्यात घेतला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेने सुपने आणि तांबवे पंचायत समिती गणात विजय मिळवला असून, कोपर्डे हवेली आणि पाल गणांत राष्ट्रवादी कॉँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवारांना विजय मिळाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.