सातारा

Karad Panchayat Samiti Results: कऱ्हाड पंचायत समितीत भगवा; भाजपचे आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडेंचा जलवा!

BJP wins Karad Panchayat Samiti Election: कऱ्हाड पंचायत समितीत भाजपचा ऐतिहासिक विजय, आठ गटांत स्पष्ट बहुमत
Karad Panchayat Samiti Turns Saffron, BJP Registers Major Political Win

Karad Panchayat Samiti Turns Saffron, BJP Registers Major Political Win

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

-हेमंत पवार

कऱ्हाड: सातारा जिल्हा परिषद व कऱ्हाड पंचायत समितीच्या निवडणुकीत मतदारांनी भाजपला स्वीकारल्याचे निकालातून दिसून आले. तालुक्यात पहिल्यांदाच भाजपला १२ पैकी आठ गटांत, तर पंचायत समितीच्या २४ पैकी १३ गणांत स्पष्ट बहुमत मिळाले.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
karad
Result
victory
district
panchayat samiti
Atul Bhosale

Related Stories

No stories found.