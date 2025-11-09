सातारा

Satara Municipal Election:'सातारा पालिका निवडणुका कमळावर लढणार'; भाजप बैठकीत निर्णय, इच्छुकांच्या आजपासून मुलाखती

Maharashtra civic elections 2025 BJP strategy in Satara: पालिकांसाठी रविवारपासून दोन दिवस इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. दोन दिवसांनंतर त्यांचा अहवाल प्रदेशकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातील, असे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.
BJP leaders announce decision to contest Satara Municipal Elections on the lotus symbol; interviews for candidates begin today.

BJP leaders announce decision to contest Satara Municipal Elections on the lotus symbol; interviews for candidates begin today.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सातारा: पालिकांसह आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ‘कमळ’ चिन्हावरच लढण्याचा निर्णय आज झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पालिकांसाठी उद्या (रविवार)पासून दोन दिवस इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. दोन दिवसांनंतर त्यांचा अहवाल प्रदेशकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातील, असे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
Municipal Corporation
district
Meeting
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com