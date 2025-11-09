Satara Municipal Election:'सातारा पालिका निवडणुका कमळावर लढणार'; भाजप बैठकीत निर्णय, इच्छुकांच्या आजपासून मुलाखती

सातारा: पालिकांसह आगामी जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या निवडणुका ‘कमळ’ चिन्हावरच लढण्याचा निर्णय आज झालेल्या भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीच्या बैठकीत घेण्यात आला. पालिकांसाठी उद्या (रविवार)पासून दोन दिवस इच्छुक उमेदवारांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. दोन दिवसांनंतर त्यांचा अहवाल प्रदेशकडे पाठविला जाणार आहे. त्यानंतर उमेदवारांची नावे निश्चित केली जातील, असे भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले. .MPSC Success Story: 'राजेश इंदोरे एमपीएससीच्या वर्ग एक परीक्षेत राज्यात ४३ वा': आईच्या डोळ्यांमध्ये आनंदाश्रू, कष्टाच्या जाेरावर यशाल गवसणी.हॉटेल फर्न येथे भारतीय जनता पक्षाच्या कोअर कमिटीची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या वेळी जिल्हा प्रभारी व सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार उदयनराजे भोसले, ग्रामविकासमंत्री जयकुमार गोरे, जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, माजी खासदार रणजितसिंह निंबाळकर, निवडणूक प्रमुख धैर्यशील कदम, डॉ. दिलीप येळगावकर, आनंदराव पाटील, सत्यजितसिंह पाटणकर, ॲड. भरत पाटील, विक्रम पावसकर, रामकृष्ण वेताळ, सुनील काटकर, चित्रलेखा माने-कदम, सुवर्णा पाटील, सुरभी भोसले, डॉ. प्रिया शिंदे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. खासदार उदयनराजे भोसले म्हणाले, ‘‘या निवडणुकीत लागेल ती मदत करण्यासाठी सगळ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभा आहे. सर्व पालिकेत भाजपचे नगरसेवक निवडून येण्यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करावेत.’’.शिवेंद्रसिंहराजे भोसले म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यात भाजपची ताकद वाढली असून, सर्व पालिकेत आपल्या विचारांचे नगरसेवक येण्यासाठी झोकून देऊन काम करावे. पक्षात वर्षानुवर्षे काम करणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांवर अन्याय होणार नाही. सर्वांना संधी दिली जाईल.’’.मंत्री जयकुमार गोरे म्हणाले, ‘‘कोणत्याही परिस्थिती यावेळेस भाजपच्या विचाराचे नगरसेवक निवडून आले पाहिजेत. त्यासाठी जिवाचे रान करू काम करावे.’’ या वेळी आमदार अतुल भोसले, मनोज घोरपडे, रणजितसिंह निंबाळकर, धैर्यशील कदम यांचीही भाषणे झाली. या वेळी सर्वांच्या विचाराने सर्व पालिकांची निवडणूक ही कमळ चिन्हावर लढण्याचा निर्णय करण्यात आला. भाजपच्या विचारांचे जास्तीतजास्त नगरसेवक निवडून आणण्यासाठी ताकद लावण्याचा निर्णय करण्यात आला..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...दरम्यान, उद्या (रविवार) पासून दोन दिवस सर्व पालिकांसह मेढा नगरपंचायतीत भाजपकडून इच्छुक असलेल्यांच्या मुलाखती घेण्यात येणार आहेत. प्रत्येक प्रभागातून इच्छुकांची तीन नावे ही गुणवत्तानिहाय निवडून त्याचा अहवाल जिल्हाध्यक्ष अतुल भोसले हे निवडणूक प्रभारी सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे यांना सादर करून तो प्रदेश कार्यकारिणीला पाठवला जाणार आहे. त्यासाठी निरीक्षकांची नेमणूक करण्यात आली आहे. साताऱ्यातील मुलाखती विसावा नाका येथील भाजप कार्यालयात होतील. या वेळी अविनाश कदम, बाळासाहेब खरात, पंकज चव्हाण, अमोल मोहिते, संग्राम बर्गे, सुदर्शन पाटसकर, सौरभ शिंदे, ज्ञानदेव रांजणे, वैष्णवी कदम, वैशाली टंकसाळे, सविता पवार, रीना भणंगे, सविता पवार, वनिता पवार, रोहिणी क्षीरसागर, संगीता जाधव, गौरी गुरव आदींसह पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.