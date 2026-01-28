सातारा

Satara politics:साताऱ्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी; शिवसेनेसह इतर पक्षांचेही आव्हान, अनेक गट, गणांमध्ये तिरंगी लढती!

Shiv Sena role in Satara local Body polls: साताऱ्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादीची थेट लढत; शिवसेनेचा आव्हानात्मक प्रवेश
Leaders and party workers during election campaigning as Satara braces for multi-cornered political contests.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आज उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची मुदत संपल्याने सातारा तालुक्यातील निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले. तालुक्यात भाजपविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा थेट राजकीय सामना रंगणार असून, शिवसेना (शिंदे गट) व इतर पक्षांनीदेखील भाजपसमोर उमेदवार देऊन आव्हान उभे केले आहे.

