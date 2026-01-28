Satara politics:साताऱ्यात भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी; शिवसेनेसह इतर पक्षांचेही आव्हान, अनेक गट, गणांमध्ये तिरंगी लढती!

सातारा: जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या रणधुमाळीत आज उमेदवारी अर्ज माघार घेण्याची मुदत संपल्याने सातारा तालुक्यातील निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट झाले. तालुक्यात भाजपविरुद्ध राष्ट्रवादी काँग्रेस असा थेट राजकीय सामना रंगणार असून, शिवसेना (शिंदे गट) व इतर पक्षांनीदेखील भाजपसमोर उमेदवार देऊन आव्हान उभे केले आहे. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...सातारा तालुक्यात एकूण आठ जिल्हा परिषद गट असून, भाजपने या आठही गटांत उमेदवार उभे केले आहेत, तर पंचायत समितीच्या १६ गणांमध्ये भाजपने सर्वच गणांत उमेदवारी दिली आहे. जिल्हा परिषद गटांमध्ये भाजपविरुद्ध राष्ट्रवादी अशी थेट लढत चार गटांत आहे. याशिवाय भाजप विरुद्ध शिवसेना अशी तीन गटांत थेट लढत होत आहे. उर्वरित एका गटात उद्धव ठाकरे गट, राष्ट्रवादी (शरदचंद्र पवार पक्ष) आणि राष्ट्रीय समाज पक्ष (रासप) अशी तिरंगी लढत पाहायला मिळणार आहे. रिपब्लिकन सेना आणि वंचित बहुजन आघाडी यांनी प्रत्येकी दोन जागांवर उमेदवार उभे केले आहेत..पंचायत समिती गणांच्या पातळीवरही चुरशीचे चित्र आहे. भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी अशी समोरासमोर लढत तब्बल आठ गणांत आहे. भाजपला आव्हान देण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) यांनी तीन गणांत उमेदवार उभे केले आहेत. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) गटाने सात ठिकाणी उमेदवारी देत भाजपला थेट टक्कर दिली आहे, तर शिवसेना (उद्धव ठाकरे) यांनी तीन गणांत उमेदवार दिले असून, रासप व वंचित बहुजन आघाडी यांनी प्रत्येकी दोन गणांत आपली ताकद अजमावली आहे..एकूणच जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत भाजप विरुद्ध राष्ट्रवादी असा मुख्य संघर्ष दिसत असला, तरी शिवसेना शिंदे गटाने मोठ्या प्रमाणावर उमेदवार उभे केल्याने निवडणूक अधिक रंगतदार झाली आहे. सर्वपक्षीय पातळीवर भाजपविरोधात अप्रत्यक्ष एकत्र येण्याची शक्यता कितपत प्रत्यक्षात उतरते, हे येत्या काही दिवसांत प्रचाराच्या धडाक्यातून स्पष्ट होणार आहे..गणनिहाय उमेदवारभाजप १६राष्ट्रवादी आठशिवसेना सातराष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष तीनशिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष तीनरासप दोनवंचित दोन .Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.गटनिहाय उमेदवारभाजप आठराष्ट्रवादी चारशिवसेना तीनवंचित दोनराष्ट्रवादी शरद पवार पक्ष एकशिवसेना उद्धव ठाकरे पक्ष एकरासप एक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.