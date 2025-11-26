सातारा

Chandrashekhar Bawankule: सातारा जिल्ह्यातील आठ पालिकांत भाजपची सत्ता येईल: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मित्रपक्षांमधील मतभेदबाबत माेठं वक्तव्य !

BJP Satara elections: साताऱ्यातील आठही पालिकांमध्ये भाजपकडे संघटनात्मक बळ, नेतृत्व, निवडणूक रणनीती आणि जनतेत वाढती स्वीकारार्हता असल्याने विजय निश्चित असल्याचा विश्वास त्यांनी पुन्हा एकदा व्यक्त केला.
Chandrashekhar Bawankule
Chandrashekhar Bawankulesakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाई : पालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळेल. दोन तृतीयांश बहुमत मिळून वाईसह आठ पालिकांमध्ये पक्षाची सत्ता येईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला.

Loading content, please wait...
Satara
Bjp
election
wai
district
Maharashtra Politics
Municipal election

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com