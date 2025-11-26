Chandrashekhar Bawankule: सातारा जिल्ह्यातील आठ पालिकांत भाजपची सत्ता येईल: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; मित्रपक्षांमधील मतभेदबाबत माेठं वक्तव्य !

वाई : पालिका निवडणुकीत भारतीय जनता पक्षाला अभूतपूर्व यश मिळेल. दोन तृतीयांश बहुमत मिळून वाईसह आठ पालिकांमध्ये पक्षाची सत्ता येईल, असा विश्वास महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना व्यक्त केला..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...श्री. बावनकुळे म्हणाले, ‘‘सातारा जिल्ह्यात सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले व खासदार उदयनराजे भोसले यांच्या नेतृत्वाखाली पालिका निवडणुकीत अभूतपूर्व यश मिळविण्यासाठी भारतीय जनता पक्षाचे सर्व पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते कामाला लागले आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जनता जात, पात आणि धर्म यांचे राजकारण बाजूला ठेवून विकासाच्या मागे उभी राहते. भाजप विकास करू शकते, यावर मतदारांचा विश्वास आहे. मागील काही निवडणुकांचा इतिहास आणि निकाल पाहता यावेळी भाजपला दोन तृतीयांश बहुमत मिळेल आणि वाईसह आठ नगरपालिकांमध्ये सत्ता येईल.’’.पालिका निवडणुकीत सत्ताधारी पक्ष मतदारांना आमिष दाखवीत असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे करीत असून, त्याबाबत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार करणार असल्याचा प्रश्नावर बावनकुळे म्हणाले, ‘‘आम्ही सत्तेत असताना लोकहिताचे काय निर्णय घेतले आणि काय करणार आहोत, हे सांगणे म्हणजे आमिष होत नाही. निवडणुकीत संकल्प करणे आणि तो जाहीर करून पूर्णत्वास नेण्यासाठी प्रत्येक पक्षाला प्रयत्न करावे लागतात.’’.जिल्ह्यात महायुतीतील मित्रपक्ष मैत्रीपूर्ण लढत असल्याचे चित्र आहे. त्यावरून महायुतीमध्ये मतभेद असल्याचे समोर येते, यावर ते म्हणाले, ‘‘महायुतीमधील मित्रपक्षांमध्ये कोणतेही मतभेद अथवा मनभेद नाहीत. स्थानिक पातळीवर सर्व पक्षांची पाळेमुळे रुजलेली असतात. त्यामुळे प्रत्येक पक्षाच्या कार्यकर्त्याची आपल्याला उमेदवारी मिळावी, अशी इच्छा असते. त्यावर उपाय म्हणून आम्ही मैत्रीपूर्ण लढत होत आहे. मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री तसेच महायुतीच्या समन्वय समिती सदस्यांनी तसा निर्णय घेतला आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...महायुतीत कोणताही मतभेद अथवा मनभेद होणार नाही, तसेच जहरी टीका मित्रपक्षांनी एकमेकांवर करू नये, एवढीच अपेक्षा आहे. या पुढील काळात राज्यात महायुती मजबूत होईल. स्थानिक पातळीवर काही कमी-जास्त झाले तर निवडणुकीनंतर आम्ही सांभाळून घेऊन एकत्र राहू. त्यासाठी नेहमी एकमेकांशी संवाद आणि चर्चा होत असते.’’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.