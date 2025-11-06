Karad North Politics: कऱ्हाड उत्तरेत भाजपमध्ये इनकमिंग सुरूच; उंब्रज, पाल, मसूरमधील कार्यकर्त्यांचाही समावेश

काशीळ : कऱ्हाड उत्तर विधानसभा मतदारसंघातील कऱ्हाड तालुक्यातील अनेक दिग्गजांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, जिल्हाध्यक्ष आमदार डॉ. अतुल भोसले, आमदार मनोज घोरपडे यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रम झाला. या प्रवेशामुळे माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील गटाला धक्का बसला आहे..यावेळी चरेगावचे ज्येष्ठ नेते विलास माने, सरपंच गणेश ऊर्फ देवदत्त माने, काँग्रेस सेवा दलाचे सरचिटणीस उमेश साळुंखे, शितळवाडीचे माजी सरपंच कृष्ण बर्गे, माजी उपसरपंच सतीश डुबल, जयवंत माने, अभिजित माने, प्रकाश माने, विक्रम माने, महेश माने, महेंद्र सूर्यवंशी, विश्वनाथ कदम, दत्ताजीराव खिलारे, महेश लोहार, संजय कुंभार, हनुमंत माने, विवेक साळुंखे, सुरेश साळुंखे, संभाजी साळुंखे, जयसिंग घाडगे, दादासाहेब माने, सूर्यकांत माने, शरद माने, संदीप माने, प्रमोद माने, सुरेश माने, नीलेश इनामदार, सुभाष इनामदार, स्वप्नील माने, आदित्य बागल, मोहम्मद डांगे, संभाजी माने, महेश माने, हेमंत माने, राजेंद्र माने, आबा माने, अनिल माने यांनी प्रवेश केला..उंब्रज, पाल, मसूरमधील कार्यकर्त्यांचाही समावेशराष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्ष व काँग्रेसचे उंब्रज, पाल व मसूर गटातील हजारो कार्यकर्त्यांनी आमदार मनोज घोरपडेंच्या नेतृत्वाखाली मुंबईत भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. त्यामुळे मतदारसंघात सर्व जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या जागेवर घवघवीत यश संपादन होईल, असा विश्र्वास व्यक्त केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.