Satara Politics:'भाजपच्या सुवर्णा पाटील राष्ट्रवादीत'; शशिकांत शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेश, सातारा नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी..

सातारा: भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्णा नरेंद्र पाटील यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने त्यांना सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे पालिकेत भाजपच्या दोन्ही राजेंच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारापुढे आव्हान निर्माण केले आहे..आज नगरपालिका निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची शेवटची मुदत होती. महाविकास आघाडीच्या वतीने नगराध्यक्षपदासाठी अनेक जण इच्छुक होते; परंतु काल रात्रीपासून प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा करून तोडीस तोड उमेदवार देण्याबाबत डावपेच आखले होते. भाजपकडून उमेदवारी नाकारलेल्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा सुवर्णा नरेंद्र पाटील यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती. .त्यावर प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतील शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे उपनेते नितीन बानुगडे पाटील, काँग्रेसचे रणजितसिंह देशमुख यांच्यासोबत चर्चा करून सुवर्णा नरेंद्र पाटील यांना उमेदवारी निश्चित केली..यावेळी काँग्रेसचे बाबासाहेब कदम, राष्ट्रवादी प्रदेश सरचिटणीस नरेश देसाई, जिल्हा सरचिटणीस राजकुमार पाटील, काँग्रेसचे सरचिटणीस ॲड. दत्तात्रय धनवाडे, शिवसेनेचे नरेंद्र पाटील उपस्थित होते. या बैठकीत महाविकास आघाडीचा राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाच्या उमेदवार म्हणून सुवर्णा पाटील यांचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आला आहे..