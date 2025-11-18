सातारा

Satara Politics:'भाजपच्या सुवर्णा पाटील राष्ट्रवादीत'; शशिकांत शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेश, सातारा नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी..

Major Defection in Satara Politics: प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे यांनी महाविकास आघाडीतील नेत्यांशी चर्चा करून तोडीस तोड उमेदवार देण्याबाबत डावपेच आखले होते. भाजपकडून उमेदवारी नाकारलेल्या महिला प्रदेश उपाध्यक्षा सुवर्णा नरेंद्र पाटील यांनी पक्षाकडे उमेदवारी मागितली होती.
Political Shift in Satara: Suvarna Patil Leaves BJP, Joins NCP

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: भारतीय जनता पक्षाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष सुवर्णा नरेंद्र पाटील यांनी आज राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षात प्रवेश केला. त्यानंतर राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाने त्यांना सातारा नगरपालिकेच्या निवडणुकीसाठी नगराध्यक्षपदाची उमेदवारी जाहीर केली. त्यामुळे पालिकेत भाजपच्या दोन्ही राजेंच्या नगराध्यक्षपदाच्या उमेदवारापुढे आव्हान निर्माण केले आहे.

