Koyna Reservoir: 'कोयनेतील जलवाहतुकीला येणार गती'; कर्मचारी मानधन, लाँचेसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर

सातारा: कोयना जलाशयाच्या पाणीसाठ्यामुळे बाधित झालेल्या गावांतील नागरिकांच्या दळणवळण व संपर्कासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्या तापोळा (ता. महाबळेश्वर) येथील जलवाहतुकीसाठी कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी, तसेच बार्च, लॉन्चेसच्या इंधन व देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी आॅक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीसाठी ३५ लाख ५३ हजार ३१० रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यासाठी मदत व पुनवर्सनमंत्री मकरंद पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. या निर्णयामुळे कोयना जलाशयाच्या परिसरातील लोकांना समाधान व्यक्त केले..Electric shocks:'फ्लेक्स लावताना विजेच्या धक्क्याने कामगाराचा मृत्यू'; सासवड-जेजुरी पालखी महामार्गावर खळद येथील घटना...कोयना जलाशयाच्या पाणीसाठ्यामुळे बाधित झालेल्या गावांतील नागरिकांच्या दळणवळण व संपर्कासाठी १९७६-७७ पासून तापोळा (ता. महाबळेश्वर) परिसरात जलवाहतूक सुविधा उपलब्ध करण्यात आली होती. हा तराफा केळघर तर्फ सोळशी, तापोळा व गाढवली दरम्यान छोट्या- मोठ्या वाहनांची पाण्यातून वाहतूक करत असतो. त्यामुळे कोयना जलाशयावरील साताऱ्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात दळणवळणाचा कणा म्हणून तराफा वाहतूक समजली जाते. हा भाग दुर्गम असून, पर्यटक आपली वाहने ताराफ्यातून घेऊन जात असतात. स्थानिक साताऱ्याला जा- ये करण्यासाठी आपली वाहने घेऊन जातात..तापोळा येथील जलवाहतुकीसाठी सध्या कार्यरत असलेल्या १२ कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायमस्वरूपी घेणे व त्यांच्या वेतन व भत्त्यासाठी मदत व पुनर्वसन विभागामार्फत अनुदान उपलब्ध करून देण्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार मदत व पुनर्वसन विभागाकडून सहायक अनुदान उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे..Anil Desai: ‘माण’मधील सर्व निवडणूक ताकदीने लढवणार: अनिल देसाई; अजित पवार यांचा आदेश आमच्यासाठी अंतिम.ऑक्टोबर २०२४ ते सप्टेंबर २०२५ व ऑक्टोबर २०२५ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीतील देय वेतन, भत्ते व मानधन अदा करण्यासाठी, तसेच इंधन व देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी ३५ लाख ५३ हजार ३१० रुपयांचा निधी पुणे विभागीय आयुक्तांकडे वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. या निर्णयामुळे कोयनेच्या खोऱ्यातील लोकांनी समाधान व्यक्त केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.