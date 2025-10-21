सातारा

Koyna Reservoir: 'कोयनेतील जलवाहतुकीला येणार गती'; कर्मचारी मानधन, लाँचेसच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी मंजूर

Boost for Koyna Water Transport: कोयना जलाशयावरील साताऱ्यातील दुर्गम व डोंगराळ भागात दळणवळणाचा कणा म्हणून तराफा वाहतूक समजली जाते. हा भाग दुर्गम असून, पर्यटक आपली वाहने ताराफ्यातून घेऊन जात असतात. स्थानिक साताऱ्याला जा- ये करण्यासाठी आपली वाहने घेऊन जातात.
सकाळ वृत्तसेवा
सातारा: कोयना जलाशयाच्या पाणीसाठ्यामुळे बाधित झालेल्या गावांतील नागरिकांच्या दळणवळण व संपर्कासाठी शासनाकडून सुरू करण्यात आली आहे. त्या तापोळा (ता. महाबळेश्वर) येथील जलवाहतुकीसाठी कार्यरत असलेल्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या मानधनासाठी, तसेच बार्च, लॉन्चेसच्या इंधन व देखभाल दुरुस्तीच्या खर्चासाठी आॅक्टोबर २०२४ ते फेब्रुवारी २०२६ या कालावधीसाठी ३५ लाख ५३ हजार ३१० रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला आहे. यासाठी मदत व पुनवर्सनमंत्री मकरंद पाटील यांनी प्रयत्न केले होते. या निर्णयामुळे कोयना जलाशयाच्या परिसरातील लोकांना समाधान व्यक्त केले.

