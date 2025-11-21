सातारा

Satara Crime:'घरफोडी करणारी टोळीला पकडले'; बोरगाव पोलिसांची कामगिरी, साडेआठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Borgao police action: बोरगाव पोलिसांनी प्रभावी पद्धतीने कारवाई करत घरफोडी करणाऱ्या टोळीला अखेर गाठले आहे. परिसरातील वाढत्या घरफोडीच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण होते. पोलिसांनी गुप्त पथकाच्या मदतीने संशयितांवर लक्ष ठेवत काही दिवसांपासून तपास सुरू केला होता.
“Swift Action by Borgao Police: Housebreaking Team Caught, Huge Cache Seized”

“Swift Action by Borgao Police: Housebreaking Team Caught, Huge Cache Seized”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

काशीळ : बेकायदा पिस्तूल बाळगून घरफोडी करणाऱ्या टोळीला बोरगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पाच घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले असून, एकूण आठ लाख ४६ हजार १०० रुपयांचा ऐवज मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
Arrested
Action
district

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com