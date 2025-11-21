Satara Crime:'घरफोडी करणारी टोळीला पकडले'; बोरगाव पोलिसांची कामगिरी, साडेआठ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

काशीळ : बेकायदा पिस्तूल बाळगून घरफोडी करणाऱ्या टोळीला बोरगाव पोलिसांनी अटक केली आहे. त्यांच्याकडून पाच घरफोडीचे गुन्हे उघडकीस आले असून, एकूण आठ लाख ४६ हजार १०० रुपयांचा ऐवज मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...नवनाथ प्रकाश गोळे (२७, कवठेकरवाडी), ऋषिकेश सूर्यकांत सूळ (२४, मूळ बीड, सध्या चाकण), सुदर्शन अशोक मोहिते (२७, आष्टे, बीड) अशी त्यांची नावे आहेत. तपासामध्ये कृष्णा तुकाराम नरडे (मूळ रा. माजलगाव, बीड) हाही यामध्ये सहभागी असल्याचे समोर आले आहे..बोरगाव हद्दीत गेल्या काही दिवसांपासून घरफोडीचे गुन्हे वाढत होते. या चोरट्यांचा शोध सहायक पोलिस निरीक्षक डी. एस. वाळवेकर व पथक घेत होते. या दरम्यान वाळवेकर यांना गोपनीय माहिती मिळाली, की नवनाथ गोळे व त्याचे दोन साथीदार महादेव मंदिर, आष्टे (पुनर्वसन) येणार आहे, तसेच त्यांच्याकडे बेकायदेशीर पिस्तूलही आहे. त्यानुसार गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने सापळा रचला. त्यामध्ये दोन दुचाकीवरून आलेल्या तिघांना पोलिसांनी ताब्यात घेतले. .अंगझडतीमध्ये नवनाथच्या बर्मुडा पॅन्टमधून एक देशी बनावटीची पिस्तूल आणि दोन जिवंत काडतुसे जप्त करण्यात आली आहेत. त्याचबरोबर संशयितांकडून दोन दुचाकी, कटर, कटावणी, आयफोन, ओपो, सॅमसंग व वनप्लस मोबाईल, रोख रक्कम, तसेच घरफोडीत चोरलेले सोन्या-चांदीचे दागिने असा एकूण आठ लाख ४६ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त करण्यात आला आहे. संशयितांना २१ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी मिळाली आहे. .MPSC Success Story: गणेश बोंगाणे यांनी 'एमपीएससी'मध्ये मारला यशाचा षटकार; मंत्रालयात क्लास-२ अधिकारी पदावर निवड, परिश्रमातून यशाला गवसणी...पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर, पोलिस उपअधीक्षक राजीव नवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहायक पोलिस निरीक्षक धोंडीराम वाळवेकर, उपनिरीक्षक दीपक कारळे, सुधीर भोसले आणि पथकातील कर्मचारी प्रवीण शिंदे, दीपककुमार मांडवे, नीलेश गायकवाड, प्रशांत चव्हाण, सतीश पवार, विशाल जाधव, समाधान जाधव, संजय जाधव हे या कारवाईत सहभागी होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.