सातारा

Bori Bar Tradition: इथे शिव्या देणे मानले जाते शुभ! बोरीच्या बारची अनोखी परंपरा यंदाही महिलांनी जपली, नेमकी काय आहे परंपरा..

Bori Bar Tradition Why Do Women Exchange Abuses Every Year: नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी बोरी-सुखेडच्या ओढ्याकाठी महिलांचा शिव्यांच्या लाखोलीत भरलेला अनोखा ‘बार’, झिम्मा-फुगडी, पारंपरिक गाण्यांतून श्रावणोत्सवाला रंगत
Maharashtra Bori Bar Tradition Explained Women Gather Across Stream To Exchange Abuses And Celebrate Shravan Festival

Maharashtra Bori Bar Tradition Explained Women Gather Across Stream To Exchange Abuses And Celebrate Shravan Festival

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सकाळ वृत्तसेवा
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लोणंद : नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी दरवर्षी बोरी व सुखेड येथे भरणारा बोरीचा बार यंदाही आज पाऊण तास भरला. यावेळी बार घालण्यासाठी ओढ्याच्या दोन्ही तीरांवर उपस्थित महिलांनी एकमेकींना हातवारे करत शिव्यांची लाखोली वाहिली. त्यानंतर दोन्ही गावांतील महिलांनी एकमेकींसोबत झिम्मा, फुगडी, फेर आदी पारंपरिक खेळ तसेच पारंपरिक गाणी गात श्रावणाचा आनंद लुटला.

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