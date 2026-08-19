Bori Bar Tradition: इथे शिव्या देणे मानले जाते शुभ! बोरीच्या बारची अनोखी परंपरा यंदाही महिलांनी जपली, नेमकी काय आहे परंपरा..

लोणंद : नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवशी दरवर्षी बोरी व सुखेड येथे भरणारा बोरीचा बार यंदाही आज पाऊण तास भरला. यावेळी बार घालण्यासाठी ओढ्याच्या दोन्ही तीरांवर उपस्थित महिलांनी एकमेकींना हातवारे करत शिव्यांची लाखोली वाहिली. त्यानंतर दोन्ही गावांतील महिलांनी एकमेकींसोबत झिम्मा, फुगडी, फेर आदी पारंपरिक खेळ तसेच पारंपरिक गाणी गात श्रावणाचा आनंद लुटला. .Unique Funeral: आजीच्या संघर्षमय आयुष्याला अनोखा निरोप, अंत्ययात्रेत बँडसह फटाक्यांची आतषबाजी; नाती झाल्या खांदेकरी.खंडाळा तालुक्यातील बोरी व सुखेड या दोन्ही गावांच्या मध्यातून वाहणाऱ्या ओढ्याकाठी आमने- सामने येऊन तुतारी, ढोल, डफडे, ताशा, पिपाणी आदी वाद्यांच्या गजरात हातवारे करत एकमेकींना शिव्या देण्याचा बोरीचा बार दरवर्षी येथे भरतो. जुन्या परंपरेनुसार यंदाही नागपंचमीच्या दुसऱ्या दिवसी बोरीच्या बारचे आयोजन करण्यात आले होते. यासाठी या दोन्ही गावांतील महिलांसह माहेरवाशिणींनीही हजेरी लावली. .साज शृंगार करून ओढ्याकाठी जमलेल्या या दोन्ही गावांतील शेकडो महिलांनी वाद्यांच्या गजरात हातवारे करत जोशात एकमेकींना शिव्यांची लाखोली वाहत बार घालण्याचा आनंद लुटला. ढगाळ वातावरण, अधूनमधून रिमझिम पावसाच्या पडणाऱ्या हलक्या सरी आशा उत्साही वातावरणात बोरीचा बार पार पडला..यावर्षी बार भरतो त्या ओढ्यातून पाणी वाहत होते, तर संपूर्ण परिसर हिरवाईने नटल्यामुळे बार घालणाऱ्या महिलांचा आनंदही द्विगुणित झाला होता. महिला पोलिस व ग्रामस्थ ओढ्यातील पाण्यात उतरून दोन्ही बाजूकडे मोठी दोरखंड धरून उभे होते. वाद्य बंद केल्यानंतरही वीस मिनिटे महिला हातवारे करत बार घालत होत्या..MPSC Success Story: ग्रामीण भागातील लेकीची मोठी झेप! सुप्रिया आडके MPSCतून राज्य कर निरीक्षकपदी; जिद्द अन् मेहनतीची यशोगाथा.यावेळी हातात कडूनिंबाचे डहाळे घेऊन टाळ्या वाजवून एकमेकींना हुर्ये... म्हणत या दोन्ही गावांतील महिला वाजत गाजत पुन्हा आपापल्या गावात गेल्या व तेथे ग्रामदैवतांच्या पटांगणावर महिलांच्या पारंपरिक खेळात रंगून गेल्या. दरम्यान, या ओढ्याकाठी मिठाईवाले, खेळणीवाले, पाळणेवाले, छोटे मोठे स्टॉलधारक यांनीही आपली दुकाने मोठ्या संख्येने थाटल्याने येथे आज यात्राच भरली होती. लोणंद पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शिवाजी जायपत्रे यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता. दरम्यान, बोरी येथील अमरदीप क्रीडा मंडळाने यानिमित्ताने आयोजित केलेल्या कबड्डीच्या स्पर्धा येथे उत्साहात पार पडल्या. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.