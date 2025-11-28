सातारा

Bribery Action: 'महाबळेश्वरमध्ये विस्तार अधिकारी, ऑपरेटर लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ, १५ हजार मागितले अन्..

Satara corruption news: महाबळेश्वर येथे विस्तार अधिकारी आणि ऑपरेटर लाचलुचपत प्रकरणात अडकले असून सातारा जिल्ह्यात मोठी खळबळ उडाली आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांनी नागरिकाकडून कामासाठी तब्बल १५ हजार रुपयांची लाच मागितल्याची तक्रार एसीबीकडे करण्यात आली होती.
Anti-Corruption Bureau arrests Extension Officer and Operator in Mahabaleshwar for demanding a ₹15,000 bribe.

Anti-Corruption Bureau arrests Extension Officer and Operator in Mahabaleshwar for demanding a ₹15,000 bribe.

सकाळ वृत्तसेवा
महाबळेश्वर: महाबळेश्वर पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी सुनील पार्टे आणि तालुका व्यवस्थापन विभागातील डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ओंकार जाधव यांना १५ हजार व दीड हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांना आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्यानंतर एक दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली.

