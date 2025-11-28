Bribery Action: 'महाबळेश्वरमध्ये विस्तार अधिकारी, ऑपरेटर लाचलुचपतच्या जाळ्यात'; सातारा जिल्ह्यात उडाली खळबळ, १५ हजार मागितले अन्..

महाबळेश्वर: महाबळेश्वर पंचायत समितीच्या ग्रामपंचायत विभागातील विस्तार अधिकारी सुनील पार्टे आणि तालुका व्यवस्थापन विभागातील डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ओंकार जाधव यांना १५ हजार व दीड हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने ताब्यात घेतले. त्यांना आज न्यायालयासमोर हजर करण्यात आल्यानंतर एक दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली..Railway Administration: 'मराठवाड्यातून येणाऱ्या गाड्या पुणे जंक्शनऐवजी हडपसरपर्यंतच'; रेल्वे प्रशासनाच्या निर्णयामुळे प्रवाशांवर अन्याय...लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदाराने लाचलुचपत विभागाच्या सातारा कार्यालयात केलेल्या तक्रारीनुसार महाबळेश्वर पंचायत समितीतील विस्तार अधिकारी सुनील संभाजी पार्टे यांनी ग्रामपंचायतीशी संबंधित अहवाल पाठवण्यासाठी तसेच विविध प्रशासकीय कामांसाठी १५ हजार रुपयांची लाच मागितली होती. त्याचप्रमाणे डेटा एन्ट्री ऑपरेटर ओंकार संतोष जाधव यांनी दीड हजार रुपये प्रोजेक्टरचे शुल्क म्हणून रक्कम मागितली असल्याचे तक्रारदाराने सांगितले. .त्यानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने प्राथमिक तपासणी करताना दोन्ही संशयितांकडून आर्थिक व्यवहाराची मागणी केल्याचे दिसून आले. त्यानंतर बुधवारी (ता. २६) दुपारी सापळा रचण्यात आला. पथकाने दोन्ही संशयितांना त्यांच्या कार्यालयात लाच स्वीकारताना पकडले..लाचलुचपत विभागाच्या पथकाने संशयितांवर गुन्हा नोंदवला आहे. कारवाईत पोलिस निरीक्षक सुप्रिया गावडे यांच्यासह हवालदार नितीन गोगावले, नीलेश राजपुरे, नीलेश चव्हाण, अजयराज देशमुख यांच्या पथकाने सहभाग घेतला..Farmer Success Story: 'योग्य व्यवस्थापनाने ३० गुंठ्यांत घेतले ८७ टन उसाचे उत्पन्न'; बेंबळेच्या सोमनाथ हुलगे यांची कामगिरी; ऊस ५२ कांड्यांवर...\rपोलिस निरीक्षक सुनील पाटील तपास करत आहेत. दरम्यान, सुनील पार्टे व ओंकार जाधव यांना न्यायालयासमोर हजर केले असता त्यांना एक दिवसाची पोलिस कोठडी देण्यात आली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.