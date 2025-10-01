Bullock cart Races: बब्या डॉन अन्‌ स्पायडर ‘सतोबा केसरी’; टाकेवाडीच्या मैदानाला उदंड प्रतिसाद; ४०० हून अधिक बैलगाड्यांचा सहभाग

दहिवडी: माण तालुक्यातील टाकेवाडी येथे श्री सतोबा यात्रेनिमित्त एक आदत- एक बैल पद्धतीने प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडा शर्यतीला उदंड प्रतिसाद मिळाला. अतिशय रोमांचक ठरलेल्या या मैदानात माणगंगा एक्स्प्रेस नावाने पळलेल्या गाडीचे आंधळी- शिंदीकरांचा ‘बब्या डॉन’ व शिरसवडीकरांचा ‘स्पायडर’ ही जोडी सतोबा केसरीची मानकरी ठरली..धक्कादायक प्रकार! 'अधिकाऱ्याचे कंत्राटी महिलेशी अश्लील वर्तन'; बार्शीतील वीज वितरण कार्यालयातील घटना, नेमकं काय घडलं...या मैदानात ४०० पेक्षा जास्त बैलगाड्या सहभागी झाल्या होत्या. अजय पाटील (दापोडा) व तात्या कचरे (कचरेवाडी) या नावाने पळलेली भादोलेकरांचा ‘मास्तर’ आणि मुलाणी बंधू पांगरीकरांचा ‘लक्ष्या ३३३३’ ही बैलगाडी द्वितीय क्रमांकाची मानकरी ठरली. तृतीय क्रमांक रविराज डवरे (खुडूस) यांच्या नावाने पळलेल्या (कै.) अण्णासाहेब काळे माळशिरसकरांचा ‘विठ्ठल’ आणि भाग्यनगरकरांचा ‘सर्जा’ या बैलगाडीला मिळाला. .चतुर्थ क्रमांकावर शाहीद मुलाणी, डॉ. सागर (नातेपुते) यांचा ‘चिक्या’ व पार्वती ज्वेलर्स खेड शिवापूर यांचा ‘रायफल’ ही बैलगाडी राहिली. आर. के. गौड (बारामती) यांचा ‘माऊली’ व प्रेम सुळके यांचा ‘भुंगा’ या बैलगाडीला पाचवा क्रमांक मिळाला. सहाव्या व सातव्या क्रमांकावर अनभुलेवाडीकरांचा ‘भीमा’ व किशोर फौजी तांदुळवाडी यांचा ‘बलमा’, तर मधुकर माने विष्णू ड्रायव्हर इंदोरी यांचा ‘सरदार’ व अनिकेत जगदाळे आळजापूर यांचा ‘भरत’ यांना मिळाला..Solapur Crime: ‘मकोका’ची कारवाई टाळण्यासाठी ६५ लाखांची खंडणी; अधिकाऱ्यांचा सहभाग, व्हॉट्सॲप कॉल रेकार्ड अन्....सरपंच नीलेश दडस, दादा दडस, आंधळीचे सरपंच दादासाहेब काळे, शेखर काळे, रामदास दडस, सदाशिव दडस, शिवाजी ताटे, नीलेश खरात, नाना दडस व शंकर फडतरे यांच्याकडून विजेत्यांना रोख बक्षीस व ढाल देण्यात आली. या मैदानाचे नेटके आयोजन राहुल दडस, शिवाजी दडस, आदित्य नलवडे, प्रदीप दडस, सुनील दडस, प्रथमेश दडस, हनुमंत दडस व सहकाऱ्यांनी केले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.