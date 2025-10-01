सातारा

Bullock cart Races: बब्या डॉन अन्‌ स्पायडर ‘सतोबा केसरी’; टाकेवाडीच्या मैदानाला उदंड प्रतिसाद; ४०० हून अधिक बैलगाड्यांचा सहभाग

‘Satoba Kesari’ Draws Over 400 Bullock Carts: मैदानात ४०० पेक्षा जास्त बैलगाड्या सहभागी झाल्या होत्या. अजय पाटील (दापोडा) व तात्या कचरे (कचरेवाडी) या नावाने पळलेली भादोलेकरांचा ‘मास्तर’ आणि मुलाणी बंधू पांगरीकरांचा ‘लक्ष्या ३३३३’ ही बैलगाडी द्वितीय क्रमांकाची मानकरी ठरली.
Babya Don and Spider steal the spotlight at Satoba Kesari as 400+ bullock carts participate at Takewadi grounds.”

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

दहिवडी: माण तालुक्यातील टाकेवाडी येथे श्री सतोबा यात्रेनिमित्त एक आदत- एक बैल पद्धतीने प्रथमच आयोजित करण्यात आलेल्या बैलगाडा शर्यतीला उदंड प्रतिसाद मिळाला. अतिशय रोमांचक ठरलेल्या या मैदानात माणगंगा एक्स्प्रेस नावाने पळलेल्या गाडीचे आंधळी- शिंदीकरांचा ‘बब्या डॉन’ व शिरसवडीकरांचा ‘स्पायडर’ ही जोडी सतोबा केसरीची मानकरी ठरली.

