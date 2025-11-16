सातारा

धक्कादायक प्रकार उघड! 'पाडळीत पाच महिन्‍यांपूर्वी खून करून जाळला मृतदेह'; घरात बाेलवले अन् नेमकं काय घडलं?

“Padali Murder Case: पाडळी येथे संभाजी शेलार हे राहण्‍यास होते. ते ८ जून २०२५ रोजी घरातून बाहेर पडले. रात्री उशिरापर्यंत ते घरी न परतल्‍याने त्‍यांचा शोध घेण्‍यात आला. शोधूनही ते सापडल्‍याने संभाजी शेलार बेपत्ता असल्‍याची तक्रार कुटुंबीयांनी बोरगाव पोलिस ठाण्‍यात नोंदवली.
Padali murder case exposed: Police inspecting the spot where the burnt body was discovered.

सकाळ वृत्तसेवा
सातारा : जुन्‍या वादाच्‍या कारणावरून पाडळी (ता. सातारा) येथील संभाजी बाळू शेलार (वय ४३) यांचा धारदार शस्‍त्राने खून करत मृतदेह जाळून टाकल्‍याच्‍या गुन्ह्याची उकल तब्‍बल पाच महिन्‍यांनी करण्‍यात स्‍थानिक गुन्‍हे शाखा आणि बोरगाव पोलिसांना यश आले. या खूनप्रकरणी पोलिसांनी भरत ऊर्फ मधू रंगराव ढाणे (वय ४८, रा. पाडळी) याला अटक करण्‍यात आली आहे.

