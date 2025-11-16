सातारा : जुन्या वादाच्या कारणावरून पाडळी (ता. सातारा) येथील संभाजी बाळू शेलार (वय ४३) यांचा धारदार शस्त्राने खून करत मृतदेह जाळून टाकल्याच्या गुन्ह्याची उकल तब्बल पाच महिन्यांनी करण्यात स्थानिक गुन्हे शाखा आणि बोरगाव पोलिसांना यश आले. या खूनप्रकरणी पोलिसांनी भरत ऊर्फ मधू रंगराव ढाणे (वय ४८, रा. पाडळी) याला अटक करण्यात आली आहे..Leopard Attack: होत्या गाई म्हणून वाचल्या बाई ! 'टाकळी हाजी येथे बिबट्याचा महिलेवर हल्ला'; गायीच्या प्रतिहल्ल्याने वाचला जीव...पाडळी येथे संभाजी शेलार हे राहण्यास होते. ते ८ जून २०२५ रोजी घरातून बाहेर पडले. रात्री उशिरापर्यंत ते घरी न परतल्याने त्यांचा शोध घेण्यात आला. शोधूनही ते सापडल्याने संभाजी शेलार बेपत्ता असल्याची तक्रार कुटुंबीयांनी बोरगाव पोलिस ठाण्यात नोंदवली. यानुसार पोलिस बेपत्ता असणाऱ्या संभाजी शेलार यांचा शोध घेत होते. शोध तसेच तपासादरम्यान संभाजी शेलार यांचा खून झाल्याची चर्चा पोलिसांच्या कानावर आली..यानुसार त्यांनी तपास आणखी तीव्र केला. तपास, तसेच चौकशी करत मिळालेल्या माहितीच्या आधारे भरत ऊर्फ मधू रंगराव ढाणे याला स्थानिक गुन्हे शाखा, तसेच बोरगाव पोलिसांनी ताब्यात घेतले. तपासात त्याने संभाजी शेलारशी वाद झाला होता. यातून माझ्या राहत्या घरात धारदार हत्याराने खून करत मृतदेह घरापाठीमागील जागेत जाळल्याची कबुली दिली. .यानुसार घटनास्थळाची पाहणी वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी करत तपासाच्या सूचना केल्या. याप्रकरणी भरत ढाणेवर खुनाचा गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, याची तक्रार सहायक फौजदार प्रवीण शिंदे यांनी नोंदवली आहे. या कारवाईत पोलिस निरीक्षक अरुण देवकर, सहायक निरीक्षक रमेश गर्जे, रोहित फार्णे, धोंडीराम वाळवेकर, उपनिरीक्षक विश्वास शिंगाडे, पारितोष दातीर, अंमलदार आतीष घाडगे, संतोष सपकाळ, विजय कांबळे, संजय शिर्के, शरद बेबले, लक्ष्मण जगधणे, लैलेश फडतरे, सचिन साळुंखे, .Farmer Women: बिबट्याच्या भितीने नवीन ‘संरक्षण कवच’; पिंपरखेड परिसरातील शेतकरी महिलांच्या गळ्यात खिळ्यांचे पट्टे, अनोख्या उपायाची चर्चा...अमित माने, अरुण पाटील, अमित सपकाळ, गणेश कापरे, स्वप्नील कुंभार, अविनाश चव्हाण, ओंकार यादव, स्वप्नील शिंदे, अमित झेंडे, मोहन पवार, धीरज महाडिक, रोहित निकम, पृथ्वीराज जाधव, विशाल पवार, सचिन ससाणे, रविराज वर्णेकर, शिवाजी गुरव, पंकज बेसके हे सहभागी झाले होते. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे पोलिस अधीक्षक तुषार दोशी, अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक डॉ. वैशाली कडूकर यांनी अभिनंदन केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.