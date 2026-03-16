Mpsc Success Story: बेस्ट वाहकाचा मुलगा बनला पाेलिस उपनिरीक्षक, सूरज गोळेची प्रतिकूल परिस्थितीवर करत यशाला गवसणी; आई राबतेय शेतात!

केळघर : बामणेवाडी (ता. जावळी) गावातील सूरज मंगल भानुदास गोळे याने प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत एमपीएससी परीक्षेत २४ वी रँक मिळवत पोलिस उपनिरीक्षक पदाला गवसणी घातली..सूरजचे शालेय शिक्षण जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा, वालूथ येथे झाले. त्यानंतर १२ वी पर्यंतचे शिक्षण गुरू नानक खालसा कॉलेज, पदवीचे शिक्षण पुणे येथे, तर जेएसपीएम कॉलेज नऱ्हे येथून मेकॅनिक इंजिनिअरिंगची पदवी मिळवली..\rवडील मुंबईला बेस्टमध्ये वाहक म्णून कार्यरत आहेत. आई गावी शेती करून घर चालवत असून, सूरज आईला शेतीत मदत करत अभ्यास करत होता. त्याला द्रोणाचार्य ॲकॅडमीचे अमित गोळे यांचे, तसेच गुहागर तालुक्याचे गटविकास अधिकारी शेखर भिलारे यांचे मार्गदर्शन भेटले. .सूरजचा या निवडीबद्दल ग्रामस्थांच्या वतीने सत्कार करण्यात आला. यावेळी मारुती गोळे, निवृत्त पोलिस निरीक्षक गणेश गोळे, गटविकास अधिकारी शेखर भिलारे, सातारा पोलिस शशिकांत गोळे, वालूथ गावचे सरपंच समाधान पोपळे आदी उपस्थित होते.