leopard Death:'वाहनाच्या धडकेत बछड्याचा मृत्यू'; येणके-किरपे रस्त्यावरील प्रकार; घटनास्थळावरील नागरिकांत बिबट्याची दहशत

कोळे : येणके ते किरपे रस्त्यावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा बछडा ठार झाला. गुरुवारी पहाटे घडलेल्या घटनेनंतर मादीने मृत बछड्याला काही अंतर ओढत निर्जनस्थळी नेले. माहिती मिळताच कऱ्हाड वन विभाग व वाइल्ड हार्ड रेस्क्यूअर्स नाइट्स, कऱ्हाड टीमने मृत बछड्याला शोधण्यात यश मिळवले. त्यांच्यावर कोळे येथे अंत्यसंस्कार केले. .येणके ग्रामस्थ वन विभागाकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, येणके- किरपे रस्त्यावर गुरुवारी पहाटे अज्ञात वाहनाच्या धडकेत एका बिबट्याच्या बछड्याचा मृत्यू झाला. मादी मृत बछड्याला त्यानंतर एका निर्जनस्थळी घेऊन गेली. साधारण एक किलोमीटरवर ओढत तिने त्यास नेले. ही घटना मोबाईल कॅमेऱ्यात कैद झाली. माहिती मिळताच वन विभाग व कऱ्हाड वाइल्ड हार्ड रेस्क्यूर्सच्या पथकाने घटनास्थळी धाव घेऊन मृत बछड्याला शोधण्यात यश मिळवले. त्यासाठी सुमारे चार तास लागले. ड्रोनचा वापर केला..एका शेतकऱ्यांच्या माहितीवरून किरपे बंधाऱ्यानजीक रेस्क्यू टीमचे गणेश काळे, रोहित कुलकर्णी यांना मृत बछडा निदर्शनास आला. त्यास ताब्यात घेऊन कोळे येथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले. मात्र, बछड्याला धडक देणारे वाहन मिळून आले नाही. सातारा उपवनसंरक्षक अमोल सातपुते सहाय्यक वनसंरक्षक जयश्री जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली वन विभागाच्या वनपरिक्षेत्र अधिकारी ललिता पाटील, कोळेचे वनपाल दिलीप कांबळे, वनरक्षक अभिनंदन सावंत, दशरथ चिट्टे, कविता रासवे, संतोष पाटील, वनसेवक अरुण शिबे, किरण गरुड, मयूर जाधव, अतुल कळसे यांनी घटनास्थळी पोहोचून मृत बछड्याचा शोधण्यासाठी परिश्रम घेतले. मात्र, घटना घडलेल्या परिसरात मादी बिबट्याची नागरिकांत दहशत पसरली आहे. मॅार्निंग वॉकला एकटे जाऊ नका, यासह अनेक सूचना वन अधिकारी ललिता पाटील यांनी नागरिकांना दिल्या.