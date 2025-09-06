सातारा

leopard Death:'वाहनाच्या धडकेत बछड्याचा मृत्यू'; येणके-किरपे रस्त्यावरील प्रकार; घटनास्थळावरील नागरिकांत बिबट्याची दहशत

Road Tragedy: Vehicle Hits Calf: एका शेतकऱ्यांच्या माहितीवरून किरपे बंधाऱ्यानजीक रेस्क्यू टीमचे गणेश काळे, रोहित कुलकर्णी यांना मृत बछडा निदर्शनास आला. त्यास ताब्यात घेऊन कोळे येथे त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले. मात्र, बछड्याला धडक देणारे वाहन मिळून आले नाही.
कोळे : येणके ते किरपे रस्त्यावर अज्ञात वाहनाच्या धडकेत बिबट्याचा बछडा ठार झाला. गुरुवारी पहाटे घडलेल्या घटनेनंतर मादीने मृत बछड्याला काही अंतर ओढत निर्जनस्थळी नेले. माहिती मिळताच कऱ्हाड वन विभाग व वाइल्ड हार्ड रेस्क्यूअर्स नाइट्स, कऱ्हाड टीमने मृत बछड्याला शोधण्यात यश मिळवले. त्यांच्यावर कोळे येथे अंत्यसंस्कार केले.

