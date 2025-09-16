सातारा

Satara Crime: 'मायणीत जनावरांची वाहतूक रोखली'; पाेलिसांनी ट्रक व १६ जनावरे घेतली ताब्यात, गुन्हा दाखल

Mayani Police Action: रात्री विटा (जि. सांगली) बाजूकडून संशयितरीत्या भरधाव वेगाने कातरखटावच्या दिशेने जाणाऱ्या ट्रकचा पाठलाग केला, त्यात एक लाख ८० हजारांची मुरा जातीची एक, पंढरपुरी जातीच्या दोन, डुगल जातीच्या दोन, साध्या जातीच्या नऊ म्हशी, दोन रेडके अशी १६ जनावरे व सहा लाख रुपये किमतीचा ट्रॅक असा एकूण सात लाख ८० हजारांचा मुद्देमाल पोलिसांनी ताब्यात घेतला.
Police action in Mayani: Truck and 16 cattle seized, FIR registered for illegal transport.

Police action in Mayani: Truck and 16 cattle seized, FIR registered for illegal transport.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कलेढोण : मायणी चांदणी चौकात गस्तीवर असणाऱ्या पोलिसांनी विना परवाना जनावरांची वाहतूक करणारा ट्रक व १६ जनावरे ताब्यात घेतली. याप्रकरणी वाहनचालकासह एकास वडूज पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून, गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Satara
police
crime
Police Raid
Action
district
Transport
Cattle
Mayani

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com