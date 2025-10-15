सातारा

Rashtriya Swayamsevak Sangh: आरएसएसच्या शताब्दीनिमित्त वडूजला संचलन; मंत्री जयकुमार गोरेंकडून स्वयंसेवकांवर पुष्पवृष्टी

Centenary Celebrations of RSS: शताब्दी वर्षानिमित्त रविवारी (ता. १२) वडूज शहरातून स्वयंसेवकांचे शिस्तबद्ध संचलन झाले. वडूज शहरातील हुतात्मा हायस्कूल, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मुख्य रस्त्यावर स्वयंसेवकांनी घोषाच्या तालावर शिस्तबद्ध पद्धतीने पथसंचलनाद्वारे देशभक्तीचा उत्सव साजरा केला.
Minister Jaykumar Gore showers flowers on RSS volunteers during the centenary rally in Vaduj, Maharashtra.

सकाळ वृत्तसेवा
कातरखटाव : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या स्थापनेला शंभर वर्षे पूर्ण होत आहेत. या शताब्दी वर्षानिमित्त रविवारी (ता. १२) वडूज शहरातून स्वयंसेवकांचे शिस्तबद्ध संचलन झाले. वडूज शहरातील हुतात्मा हायस्कूल, छत्रपती शिवाजी महाराज चौक, मुख्य रस्त्यावर स्वयंसेवकांनी घोषाच्या तालावर शिस्तबद्ध पद्धतीने पथसंचलनाद्वारे देशभक्तीचा उत्सव साजरा केला.

