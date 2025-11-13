सातारा

Yashani Nagarajan: आज गाव बघायला; पुन्हा सत्कारालाच येईन: मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पंचायतराज अभियानासाठी बनपुरीकरांच्या पंखात भरले बळ

Panchayati Raj campaign: नागराजन म्हणाल्या, ‘‘तुमच्या सर्वांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नानेच हे अभियान यशस्वी होणार आहे. यातून गावच्या विकासाबरोबरच शाश्वत रोजगारही मिळणार आहे. तुम्ही एक पाऊल उचलले, की आम्ही दोन पावले उचलून पुढे येऊ.’’
CEO Yashni Nagarajan interacting with Banpuri villagers during Panchayati Raj Abhiyan visit; villagers inspired by her encouraging words.

ढेबेवाडी: ‘गावात तुम्ही काय केलेय हे बघायला आज आले आहे, पुढच्या वेळेस तुमच्या कौतुकाच्या सोहळ्यालाच पुन्हा इथे येईन,’ अशा शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी आज बनपुरी (ता. पाटण) येथील ग्रामस्थ, पदाधिकारी आणि विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांच्या पंखात आत्मविश्वास अन् प्रोत्साहनाचे बळ भरले.

