Yashani Nagarajan: आज गाव बघायला; पुन्हा सत्कारालाच येईन: मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन, पंचायतराज अभियानासाठी बनपुरीकरांच्या पंखात भरले बळ

ढेबेवाडी: 'गावात तुम्ही काय केलेय हे बघायला आज आले आहे, पुढच्या वेळेस तुमच्या कौतुकाच्या सोहळ्यालाच पुन्हा इथे येईन,' अशा शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांनी आज बनपुरी (ता. पाटण) येथील ग्रामस्थ, पदाधिकारी आणि विविध यंत्रणांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधत त्यांच्या पंखात आत्मविश्वास अन् प्रोत्साहनाचे बळ भरले..बनपुरी येथे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत गावाने राबवलेल्या विविध उपक्रमांची माहिती घेण्यासाठी आयोजित गाव भेट दौऱ्यादरम्यान नागराजन यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. गटविकास अधिकारी सरिता पवार, गटशिक्षणाधिकारी दीपाली बोरकर, सहाय्यक गटविकास अधिकारी वसंतराव धनवडे, विस्ताराधिकारी दीपकराव दवंडे, सरपंच मनोज पाटील, उपसरपंच सतीश देसाई आदींसह सदस्य, विविध विभागांचे अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवक, आशा व अंगणवाडी सेविका, बचत गटांच्या सदस्या, शासकीय यंत्रणांचे अधिकारी, ग्रामस्थ उपस्थित होते..नागराजन म्हणाल्या, ''तुमच्या सर्वांच्या एकजुटीच्या प्रयत्नानेच हे अभियान यशस्वी होणार आहे. यातून गावच्या विकासाबरोबरच शाश्वत रोजगारही मिळणार आहे. तुम्ही एक पाऊल उचलले, की आम्ही दोन पावले उचलून पुढे येऊ.''सरपंच पाटील म्हणाले, ''गावच्या विकासाचा ध्यास ग्रामस्थांना असल्याने प्रत्येक उपक्रमात लोकसहभाग लाभत आहे. उद्योजक महेश पाटील यांच्यासह अनेक मंडळींचे सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक उपक्रमातून मिळणारे पाठबळ गावच्या विकासात महत्त्वपूर्ण ठरत आहे.''.या वेळी सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रारंभ, आरओ वॉटर स्मार्ट कार्ड व महिला बचत गटांना पाण्याचे जार वितरण, स्मार्ट मीटर उद्घाटन, पाणंद रस्ते भूमिपूजन, रोपवाटिका पाहणी, वृक्षारोपण, घरकुल प्रवेश, ॲनिमिया शिबिराचे उद्घाटन झाले. सरपंच पाटील, उपसरपंच देसाई व सदस्यांनी स्वागत केले. लोकवर्गणीतील विशेष सहभागाबद्दल प्रमोद पाटील व अशोक तातोबा पाटील यांचा प्रातिनिधिक सत्कार झाला. अशोक पाटील यांनी सूत्रसंचालन केले..थंडीत मान्याचीवाडीचा दौरापरिसरात कडाक्याची थंडी जाणवत असून, सकाळी सात वाजता आदर्श ग्राम मान्याचीवाडी येथे जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी याशनी नागराजन यांची एंट्री झाली. विविध विभागांचे विभागप्रमुखही त्यामुळे पहाटे सहापासून उपस्थित होते. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेंतर्गत पाणंद रस्ता, नाडेफ, जलतारा, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग आदी कामांचा प्रारंभ तेथे झाला. सरपंच रवींद्र माने यांनी स्वागत केले..