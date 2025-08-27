Satara Crime: चोरट्यांनी हिसकावले दोन महिलांचे मंगळसूत्र; मॉर्निंक वॉकला गेल्या अन्..

सातारा: येथील जुन्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय चौकामध्ये, तसेच फॉरेस्ट कॉलनी परिसरात मॉर्निंक वॉकला गेलेल्या दोन महिलांच्या गळ्यातील सुमारे सव्वालाख रुपये किमतीचे दोन मंगळसूत्र चोरट्यांनी हिसकावून लंपास केले आहेत..Satara News:'साताऱ्यात काँग्रेसच्या महिला पदाधिकारी आक्रमक'; मतचोरीबद्दल काँग्रेसची स्वाक्षरी मोहीम, लोकशाही वाचविण्यासाठी लढण्याचा निर्धार.पहिली फिर्याद सुयोग सुभाष मेणकर (रा. दौलतनगर) यांनी फिर्याद दिली आहे. त्यांची आई सुनीता ही काल सकाळी साडेपाचच्या सुमारास दौलतनगर येथून पायी चालत निघाल्या होत्या. येथील जुन्या उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय चौकातून गणेश कॉलनीकडे जात असताना दुचाकीवरून तोंडाला रुमाल बांधलेले तिघे अचानक त्यांच्यासमोर आले. त्यानंतर दुचाकीवरील पाठीमागे बसलेला एक युवक सुनीता यांच्याकडे पळत आला. .त्याला बघून त्या घाबरून खाली पडल्या. या वेळी त्यांच्या सोबत असलेल्या अन्य दोन महिला बाजूला झाल्या. ही संधी साधत चोरट्याने सुनीता यांच्या गळ्यातील १२ हजार रुपये किमतीचे मंगळसूत्र हिसकावून घेतले. त्यानंतर दुचाकीवर बसून तिघेही पसार झाले. सुनीता यांनी घरी जाऊन याबाबत कुटुंबीयांना माहिती दिली. त्यानंतर सुयोग यांनी याबाबत शाहूपुरी पोलिस ठाण्यात फिर्याद नोंदविली. हवालदार घोडके तपास करत आहेत..Dhairya Kulkarni: सह्याद्रीतून मिळाला ‘एलब्रुस’चा आत्मविश्वास; धैर्या कुलकर्णीने उलगडला यशाचा प्रवास; ‘सकाळ’ समूहाच्या वतीने सत्कार .दुसरी फिर्याद वंदना प्रशांत शिंगटे (रा. फॉरेस्ट कॉलनी, विलासपूर) यांनी दिली आहे. त्या सकाळी साडेसहाच्या सुमारास फिरायला गेल्या होत्या. द्वारकाधीश साडी सेंटरसमोर दुचाकीवरून आलेल्या चोरट्यांनी त्यांच्या गळ्यातील दोन तोळे सोन्याचे गंठण हिसकावून लंपास केले आहे. उपनिरीक्षक शेलार तपास करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.