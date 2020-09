सभापतींनी जपलं सामाजिक भान, दवाखान्यासाठी दिली 15 गुंठे जागा दान!

सायगाव (जि. सातारा) : राजकीय आणि सामाजिक जीवनात अनेक जण वाढदिवस साजरे करतात व लाखो रुपये खर्चही करतात. मात्र, आपल्या दानशूर वृत्तीने प्रसिद्ध असलेल्या जावळी पंचायत समितीच्या सभापती जयश्री मणिलाल गिरी यांनी मात्र आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून महिगाव (ता. जावळी) येथे नवीन आरोग्य उपकेंद्र, तसेच पशुवैद्यकीय दवाखान्याच्या इमारतीसाठी स्वमालकीची 15 गुंठे जागा महिगाव ग्रामपंचायतीचे नावे करून आनोख्या पद्धतीने आपला वाढदिवस साजरा केला. दरम्यान, जागेचा नोंदणी दस्त गटविकास अधिकारी सतीश बुद्धे यांच्याकडे सुपूर्द केला. हल्ली वाढदिवस म्हटले, की मोठा गाजावाजा असतो. राजकीय नेत्यांच्या वाढदिवशी तर मोठी धामधूम बघायला मिळते. जावळीच्या सभापती गिरी यांचा नुकताच वाढदिवस झाला. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी केवळ दूरध्वनीवरच शुभेच्छांचा स्वीकार केला. गेली अनेक वर्षे महिगाव प्राथमिक आरोग्य उपकेंद्र व सायगाव येथे खासगी जागेत असणाऱ्या पशुवैद्यकीय दवाखान्याला जागा उपलब्ध होत नव्हती. त्यामुळे माणसांच्या आणि पशुधनाच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झाला होता. आज लोक गुंठ्या गुंठ्यासाठी भांडत बसतात तर गावासाठी एवढी जागा फुकट कोण देणार? साताऱ्यात घर, शेतजमिन घेताना वाचताहेत पैसे; कसे ते वाचा ! मात्र, आपण समाजाचे काहीतरी देणे लागतो हा विचार करून अध्यात्माचा आणि वारकरी सांप्रदायाचा वारसा असणाऱ्या सभापती जयश्री गिरी व त्यांचे पती माजी सभापती सुहास गिरी यांनी निर्णय घेऊन भागातील जनतेला व पशुधनाला आरोग्य सुविधा उपलब्ध व्हावी म्हणून आपल्या मालकीची 15 गुंठे जागा शासनाच्या नावे करून देत आपले दातृत्व दाखवून दिले. सभापती गिरी यांच्या या दातृत्वाबद्दल तालुक्‍यातुन त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे. यावेळी गटविकास अधिकारी सतीश बुद्धे, दुय्यम निबंधक बर्गे, ग्रामपंचायत महिगावचे प्रशासक मासाळ, सागर पवार, किशोर पवार, अमित भोसले, सुनिल पवार, अभिषेक जगदाळे, विलास पवार, राजेंद्र माने, दत्तात्रय सुर्वे, श्री. पोफळे, संजय शेलाटकर, अमर जंगम, महेश पवार, सुनिल फरांदे, दत्तात्रय फरांदे आदी उपस्थित होते. संपादन : बाळकृष्ण मधाळे

