Satara Crime: 'अत्याचार, बालविवाहप्रकरणी एकास अटक'; पीडित मुलीने पतीसह सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद

लोणंद : एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करून तिचा बालविवाह लावून दिल्याप्रकरणी पीडित मुलीने पतीसह सहा जणांविरुद्ध लोणंद पोलिस ठाण्यात फिर्याद दाखल केली होती. याप्रकरणी पीडित मुलीच्या पतीस आज अटक करण्यात आली आहे..दरम्यान, रविवारी (ता. ३१) पीडित मुलीने अकलूज (ता. माळशिरस) येथील उपजिल्हा रुग्णालयात एका मुलास जन्म दिल्यावर ही बाब उघडकीस आली. याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशी, येथील परिसरात रहिवासी असलेल्या आणि मोलमजुरी करून उदरनिर्वाह करत असलेल्या एका अल्पवयीन मुलीवर मयूर दत्तात्रय आवटे (रा. सुंदरनगर, लोणंद) याने तिच्यावर वारंवार अत्याचार केले. पीडित मुलगी अल्पवयीन असल्याचे माहिती असूनही घरातील लोकांनी तिचा मयूर आवटे याच्याशी बालविवाह लावून दिला..याप्रकरणी पीडित मुलीने पती मयूर दत्तात्रय आवटे याच्यासह आशा दत्तात्रय आवटे, संकेत दत्तात्रय आवटे (तिघेही रा. सुंदरनगर, लोणंद, ता. खंडाळा) तसेच कोमल राजेंद्र करडे, पूजा संतोष करडे व संतोष बाळू करडे (सर्व रा. पिलीव, ता. माळशिरस) यांच्याविरुद्ध लोणंद पोलिसात फिर्याद दिली आहे. याप्रकरणी पती मयूर आवटे यास अटक केली आहे. पोलिस उपनिरीक्षक श्री. हेगडे तपास करत आहेत..